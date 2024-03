Chiara Ferragni vola a New York, il look preppy per la giornata al parco nella Grande Mela L’influencer si trova a New York per lavoro e nel corso del suo viaggio ha già sfoggiato alcuni outfit, tra cui quello con un gilet a rombi e un cappotto fluffy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni in Alessandra Rich

Un look alla Gossip Girl, quello scelto da Chiara Ferragni per la gita a New York. L'influencer è volata nella Grande Mela, il primo viaggio di lavoro dopo la bufera mediatica che si è scagliata su di lei in relazione al caso Balocco, uno scandalo che ha portato molti brand che collaboravano con l'imprenditrice digitale a interrompere le partnership.

Chiara Ferragni in Alessandra Rich

Dopo essere stata ospite a Che Tempo Che Fa sul NOVE, intervista con Fabio Fazio che ha deluso il pubblico dove, di fatto, non ha rilasciato dichiarazioni che non fossero già state fatte in altre occasioni, Chiara Ferragni ha ripreso gli impegni lavorativi ed è partita in direzione New York.

Chiara Ferragni

Il look di Chiara Ferragni a New York

L'influencer ha scelto un look preppy per il suo soggiorno della città che non dorme mai. Per pedalare a Central Park Chiara Ferragni ha indossato un outfit comodo ma che ricorda quelli indossati da Blair Waldorf sulle gradinate del Met, composto da un gilet crop a rombi con le sfumature del marrone di Alessandra Rich sopra una camicia bianca il cui colletto sbuca fuori da sotto il capo; pantaloni a vita bassa con un fit leggermente over bianco panna.

Chiara Ferragni

Il look sui toni del beige è stato completato da una borsa Kelly mini di Hermès color cammello e un paio di stivaletti marroni. La primavera sta arrivando, ma a New York il clima non è ancora mite, quindi per uscire l'imprenditrice digitale ha scelto di indossare un cappotto peloso stile fluffy, un modello che Chiara Ferragni ama e che ha già sfoggiato in passato.