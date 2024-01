Chiara Ferragni, nuovo look per l’inverno: combatte il freddo con maxi cappotto in stile yeti Chiara Ferragni sfoggia un cappotto bianco in pelliccia sintetica per proteggersi dal freddo di Milano: ecco quanto costa il capo morbido. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta tornando a postare sui social. L'imprenditrice è al centro della bufera relativa alle operazioni di beneficienza che la vedono coinvolta e per la quale è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Milano e di Cuneo. Nel frattempo, l'influencer sta trascorrendo molto tempo insieme alla famiglia, soprattutto con i due figli Leone e Vittoria. Il tutto senza rinunciare a un tocco di stile.

Il cappotto fluffy di Chiara Ferragni

Per una giornata di lavoro, Chiara Ferragni indossa un cappotto in pelo bianco, una delle tendenze di questo inverno 2024. La pelliccia sintetica conferisce un aspetto morbido e fluffy al coprispalle. Il modello scelto da Chiara Ferragni è il Nicole di The Frankie Shop: i revers del cappotto spezzano la silhouettes tradizionale che scende fino a i piedi. Il bianco della pelliccia sintetica si abbina perfettamente ai capelli biondi dell'imprenditrice. Sul web questo capo viene venduto a 910 euro.



I brand che hanno realizzato cappotti fluffy

Come abbiamo detto i cappotti fluffy sono la tendenza di questa stagione, amatissimi anche dalle celebrities. Dai modelli lunghi fino ai piedi, come quelli di GCDS e Benetton, fino ad arrivare alle forme più corte (Gucci e Bally) che ricordano quelle di un minidress: i cappotti in pelo cambiano in base all'esigenze di tutti. Il primo iconico cappotto fluffy è stato il teddy di MaxMara che ha dato il via a una serie di altri modelli morbidi e caldi. Detto anche cappotto yeti, il cappotto in pelliccia non deve essere necessariamente bianco: le proposte con il pelo variano a seconda dei brand, andando dal nero al dark cherry.

Il modello Nicole di The Frankie Shop