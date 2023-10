Tendenze moda per l’autunno 2023: dal cardigan alla gonna lunga, i capi da avere e come abbinarli Dalla gonna lunga in stile Y2K al cappotto in eco pelliccia, dai completi in velluto al cardigan fino alle polo extra large, ecco 5 capi di tendenza da avere quest’autunno e gli abbinamenti per il look di moda.

Nonostante a causa del surriscaldamento globale il freddo tardi ad arrivare e in alcune regioni d'Italia continuino ad esserci temperature primaverili (se non addirittura estive), il calendario dice che siamo in autunno. Sono molti coloro che non vedono l'ora di fare il cambio di stagione, per poter sprofondare in morbidi maglioni di lana o in soffici cappotti di pelo. Dopo aver passato in rassegna i colori di moda, in attesa che la stagione fredda arrivi definitivamente, possiamo dare uno sguardo alle tendenze per l'Autunno/Inverno 2023-24, per capire quali saranno i capi must have su cui puntare per creare look trendy e alla moda.

Il cappotto furry sono di moda

Ormai gli abiti e accessori ricoperti di pelo e di pelliccia eco sono un must da diversi anni. I cappotti furry e i capospalla in stile yeti hanno preso il posto delle classiche pellicce e anche dei cappotti teddy bear. Via dunque con capospalla volumetrici dalle linee over e decorati con colori accesi e vistosi. Non mancano però i modelli realizzati in nuance neutre come il cipria e il marrone.

Come indossare e abbinare i cappotti furry

Essendo il cappotto di pelo un capo molto voluminoso è importante mixare e alternare silhouette e forme opposte. Le maxi pellicce lunghe sono perfette se indossate su tubini aderenti, pantaloni skinny e jumpsuit attillate. Anche i modelli furry più corti vanno preferibilmente abbinati a gonne a tubo o comunque più aderenti e non con gonne balloon dalla linea ampia.

Il capo must di stagione è il cardigan

Il capo che non può mancare nel guardaroba per l'Autunno/Inverno 2023-2024 è senza dubbio il cardigan, in versione lunga e oversize. I modelli più cool sono quelli old fashion e vintage, ovvero quei modelli che sembrano venire da un'epoca lontana dalla nostra, quelli che sembrano usciti da un vecchio baule o dal guardaroba dei nonni. La tendenza vede protagonisti cardigan oversize, con trama grossa, tasche e lana melange. Sulle passerelle Autunno/Inverno 2023 2024 abbiamo visto però anche diverse varianti dal sapore bon ton, più corte, con colletti tondeggianti, bottoni e linee più rigorose, simili ai maglioncini aperti sul davanti o ai twinset anni '50.

Come abbinare e indossare i cardigan

I cardigan oversize sono perfetti per creare un trendy look in cui sono protagonisti i contrasti di stili e anche di tessuti opposti. E' dunque possibile abbinare un cardigan over in lana grossa a slip dress e abiti in seta oppure indossarlo su bralette in pizzo, canotte bianche, corsetti e altri capi ispirati al mondo della lingerie retrò. Per creare un outfit più bon ton basta invece scegliere cardigan corti da abbinare a mini gonne in lana, per un creare un completo coordinato, o da indossare su jeans balloon e pantaloni palazzo.

Tendenza Y2K con la gonna lunga

Il trend e i capi che erano di moda negli anni 2000 da diverso tempo hanno letteralmente invaso le passerelle dei grandi nomi della moda. Tra i pezzi must have che servono per creare un outfit Y2K c'è sicuramente la gonna lunga a vita bassa. Le varianti da scegliere sono diverse, ci sono quelle in total black con vita bassissima, quelle in denim e quelle con mini strascico e base più larga, che ricordano le linee di un abito a sirena.

Come abbinare e indossare la gonna anni 2000

Per creare un perfetto look in tendenza Y2K basta indossare una gonna di jeans o in tessuto a vita bassa, abbinandola a top a fascia o simili a un reggiseno e a crop top e mini cardigan in maglia o a costine. Alcuni abbinamenti molto trendy possono poi essere creati con body total black e gonne in pelle nera o con pullover sottili e lupetti da indossare dentro la gonna.

La polo oversize

Torna di gran moda per l'autunno 2023 la polo. La classica maglietta a maniche lunghe con colletto, tipica dei look in stile college, torna in passerella in versione maxi e oversize. I modelli must hanno fondo unico e colletto bianco a contrasto o sono decorati con maxi stripes in perfetto stile preppy. Non solo varianti oversize, anche i modelli crop e quelli aderenti spopolano nelle nuove collezione A/I 23-24.

Come abbinare e indossare la polo

Le polo extra large sono perfette sui jeans o si indossano come mini abiti e si abbinano a stivali e cuissardes alti, creando il perfetto mix tanto amato da celebrities come Annalisa. Le polo mini e quelle aderenti si abbinano, invece, a pantaloni a zampa a vita bassa o a gonne a tubo a vita alta.

Il completo di velluto

Il velvet style conquista la stagione autunnale grazie non solo ai tailleur pantaloni in velluto, un evegreen per l'autunno, ma anche grazie ad altri capi realizzati nel soffice tessuto. Capi che si indossano insieme per creare un effetto total velvet. Oltre ai classici completi con balzer e pantaloni, dunque, in questa stagione fredda il velluto viene utilizzato anche per realizzare bomber e giacche simili ai modelli biker o a quelli in denim e per creare pantaloni baggy o cargo.

Come abbinare e indossare il completo di velluto

Come si diceva il velluto quest'autunno si indossa in look full velvet che si creano abbinando giacche e top in velluto con pantaloni realizzati nello stesso morbidissimo tessuto. Sia di giorno che di sera il velluto diventa dunque protagonista nei look più eleganti e in quelli casual creati abbinando giacche sportive con pantaloni oversize in velluto a colori.