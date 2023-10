Annalisa lancia il trend per l’autunno: la felpa ora si indossa come un mini abito (con maxi stivali) La cantante torna nella scuola di Amici come super ospite e lo fa sfoggiando un look destinato a diventare il must have della stagione. Ecco come copiare l’outfit di Annalisa.

A cura di Annachiara Gaggino

Annalisa in Dolce&Gabbana ad Amici

Tutto pronto per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda oggi alle 14 su Canale 5. Tra le anticipazioni per questo episodio dell'edizione 2023 del talent show di Mediaset c'è Annalisa come super ospite. L'artista, che sarà anche giudice della gara di canto, è stata lanciata proprio dalla scuola di Maria De Filippi e, dopo essere uscita dal programma nel 2011, ha proseguito la sua carriera con successo, con diverse partecipazioni al Festival di Sanremo e diventando la regina delle hit estive con pezzi come Bellissima, Mon amour e Disco Paradise, realizzata con Fedez e J-Ax.

Il look di Annalisa alla puntata di Amici

La cantante sfoggia un outfit underground destinato a diventare il trend della stagione. Un look total black composto da una maxi felpa nera in jersey firmata Dolce&Gabbana, caratterizzata da una piccola placca argentata sul petto (dal costo di 995 euro). Collant velate sotto il capo, che viene così indossato come se fosse un vestito. La scelta è resa ancora più sensuale da un paio di maxi stivali in vernice, dal tacco vertiginoso e alti fino sopra al ginocchio.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Felpa oversize e maxi stivali, il must have dell'Autunno

Uno stile sfoggiato, ancora prima che da Annalisa, dalla top model Irina Shayk e dalla popstar Ariana Grande pochi anni fa e pronto a tornare in auge per l'Autunno/Inverno 2023/24. Insomma, la felpa over ormai è una costante, vista anche alla prima sfilata di Sabato De Sarno da Gucci per la prossima stagione, possiamo anticipare la tendenza e metterla già nella nostra lista dei desideri. E perché non indossarla proprio con un paio di stivali alti come scelgono di fare anche cantanti del jet-set internazionali oltre che italiane, un look street style che combina comfort e stile, sensualità e comodità.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Consigli di stile

Via libera alla creatività, rispettando sempre la regola per cui va bilanciato sopra e sotto. Annalisa l'ha seguita alla perfezione e ha abbinato un paio di cuissardes in vernice con una felpa sobria, nera, senza stampe né decorazioni. Se invece si vuole puntare su una sweatshirt più eccentrica, allora è meglio scegliere degli stivali più basic, magari con colori che riprendano quelli del capo. L'effetto che si vuole dare al look è soggettivo, se si desidera puntare su uno stile più aggressivo allora il tacco alto è d'obbligo, a spillo se si preferisce un risultato più sensuale, spesso per un effetto più grunge. Ma l'abbinamento si presta bene anche per chi preferisse un allure più bonton, puntando a quel punto sui colori neutri, nella scala cromatica dei marroni magari con una suola flat. La calzatura a quel punto può essere abbinata, oltre che con una felpa (magari con lo stemma di qualche università), anche con un maglione in lana, e perché no, ad una giacca da uomo oversize.