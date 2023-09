Annalisa indossa gli stivali col morso: il look “lunare” per il lancio del nuovo album Annalisa ha lanciato il nuovo album intitolato E poi siamo finiti nel vortice e sui social lo ha annunciato con un look “lunare”: ecco chi ha firmato l’abito silver e gli stivali “che mordono”.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa è la cantante del momento: dall'inizio dell'anno a oggi è riuscita a trasformare ogni hit in un tormentone, da Bellissima a Ragazza Sola, ma solo oggi ha finalmente lanciato il nuovo e attesissimo album intitolato E poi siamo finiti nel vortice. Ha celebrato l'evento con un mini concerto, il tutto accompagnato da una mostra degli ormai iconici outfit che hanno documentato la sua evoluzione nei recenti videoclip. Mentre si esibiva sul palco, inoltre, sui social ha programmato la pubblicazione di una foto inedita che la mostra in versione "lunare": ecco tutti i dettagli del look total silver.

Chi ha firmato il tubino silver di Annalisa

È ormai da diversi giorni che Annalisa parlava dell'uscita del nuovo album e oggi finalmente l'attesa è finita. Ad accompagnare il gran momento è stato un post "lunare", nel quale la cantante è apparsa super glamour in un look di vernice total silver. Ancora una volta si è affidata alla Maison Dolce&Gabbana, che di recente ha firmato tutti i suoi outfit da palcoscenico, sfoggiando un sensuale minidress in argento metallico dalla silhouette fasciante. Si tratta di un modello aderentissimo con le maniche lunghe, il collo alto e una micro gonna leggermente drappeggiata che ha lasciato le gambe nude.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Quanto costano gli stivali "che mordono"

A fare la differenza nel look lunare di Annalisa sono state le scarpe: ha abbinato l'abito a degli stivali a specchio sempre in total silver, per la precisione i Morso Mirror di GCDS. La loro particolarità? Il tacco alto è scolpito e tridimensionale e riproduce un vero e proprio morso.

Stivali GCDS

Prima di Annalisa a indossarli sono state le star più svariate, dall'italianissima Emma Marrone all'icona fashion Dua Lipa, fino ad arrivare all'imprenditrice Kylie Jenner: tutte hanno contribuito a renderli iconici. Quanto costano? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono venduti a 1.495 e, sebbene siano di qualche stagione fa, continuano a spopolare.