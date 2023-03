Dua Lipa è pop con il look di Spongebob: gli stivali metallici hanno il tacco “dentato” La star che più di tutte è riuscita ad anticipare la primavera con stile? Dua Lipa: ecco il look giallo limone ispirato a Spongebob con gli stivali “dentati”.

A cura di Valeria Paglionico

Dua Lipa non ha partecipato ai recenti Oscar ma ha trovato lo stesso il modo per far parlare di lei. Da sempre appassionata di moda e di griffe, si è servita dei social per "sostituire" l'ambito red carpet hollywoodiano, ha preferito rivelare su Instagram il suo nuovo look all'insegna del glamour che si rivelerà perfetto per la primavera. Tra esplosione di colori, dettagli pop e scarpe metalliche è riuscita a catalizzare le attenzioni dei suoi fan, proponendo una scelta di stile che di sicuro diventerà imitatissima: ecco chi ha firmato il completo di pelle giallo limone.

Dua Lipa in giallo limone

Quale migliore occasione della primavera per far esplodere i colori? Dua Lipa lo sa bene e, a pochi giorni dall'inizio della bella stagione, ha puntato tutto sulle tinte vitaminiche. Si è rivolta a GCDS, Maison di cui ha seguito anche la recente sfilata milanese, sfoggiando uno dei look della collezione Primavera/Estate 2023-24. Al motto di "Lemon pie", ovvero "Torta di limone", ha mostrato sui social il suo completo di pelle total yellow. Giacca biker e minigonna con le zip sono coordinate e, oltre a essere decorate con dei dettagli a contrasto in bianco, hanno anche ricamato su il viso di Spongebob, il noto protagonista dei cartoni per bambini.

Dua Lipa in GCDS

Gli stivali morso di Dua Lipa

A fare la differenza nel look di Dua Lipa sono state le scarpe: ha abbinato il completo di pelle giallo a un paio di stivali metallici total silver, la cui particolarità sta nel tacco, ovvero una vera e propria scultura "dentata".

Dua Lipa con la giacca di Spongebob

Il modello si chiama "Morso boots", è firmato sempre GCDS ed è iconico, tanto che la Maison lo ha già proposto in diverse collezioni. Quelli indossati dalla popstar, in particolare, sono parte della linea Fall/Winter 2023-24 e sono destinati a diventare un must. In quante sognano di sfoggiarli per aggiungere un tocco irriverente al loro stile?