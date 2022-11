Dua Lipa riceve la cittadinanza albanese: il giuramento con abito a quadri e stivali bianchi Dua Lipa ha ricevuto la cittadinanza albanese per aver diffuso la fama dei concittadini a livello internazionale con la sua musica. Per il giuramento non ha sfoggiato look rigorosi o formali, ha preferito un abito a quadri e dei super trendy stivali bianchi.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per Dua Lipa: ha ricevuto la cittadinanza albanese dal presidente Bajram Begaj in occasione del 110° anniversario dell'indipendenza del paese dall'impero ottomano. Nonostante sia nata a Londra (ma da genitori kosovari fuggiti dal conflitto nei Balcani), l'ambito riconoscimento è stato assegnato proprio a lei perché negli ultimi anni è riuscita a diffondere la fama degli albanesi a livello internazionale con la sua musica. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Niente abiti rigorosi o formali, la popstar è apparsa elegante e glamour con un completo che ha mixato i trend più gettonati di stagione.

L'abito check di Dua Lipa

"Grazie al presidente Bajram Begaj e al sindaco Erion Veliaj per questo onore. Ho ottenuto la mia cittadinanza albanese!!", sono state queste le parole usate da Dua Lipa sui social per celebrare l'importante traguardo raggiunto nelle ultime ore. Cosa ha indossato per la cerimonia del giuramento? Un abito midi a tubino con le maniche lunghe e la gonna al ginocchio, per la precisione un modello della collezione Resort 2023 di Bottega Veneta tutt'altro che tradizionale. È a fondo turchese ma decorato all-over con un motivo a quadri total black, ha la scollatura asimmetrica, un drappeggio sotto al petto che lo ha reso avvitato e un nodo sull'orlo della gonna.

Dua Lipa in Bottega Veneta

Dua Lipa segue il trend degli stivali bianchi

Per completare il tutto la popstar ha ancora osato dicendo no agli accessori tradizionali e formali. Ha aggiunto un tocco trendy con dei maxi stivali di pelle bianca col tacco, un vero e proprio must di stagione, a cui ha abbinato la borsa, un modello a sacchetto traforato. Capelli sciolti e lisci, trucco dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Dua Lipa ha riscritto le regole della moda per gli eventi ufficiali, dando prova del fatto che si può essere elegantissime e sofisticate anche seguendo i trend più gettonati di stagione. In quante seguiranno il suo esempio per i prossimi impegni lavorativi?