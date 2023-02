Dua Lipa ruba la scena alle sfilate di Milano vestita solo di pizzo (e con la borsa cuore) Alla sfilata di GCDS non poteva certo mancare Dua Lipa, grande amica dello stilista Giuliano Calza: il suo look trasparente è stato tra i più fotografati dell’evento.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Magnetica ed enigmatica, Dua Lipa ha attirato su di sé tutti i riflettori alla sfilate di Milano. La popstar è arrivata nel pomeriggio per lo show Autunno/Inverno 2023-24 di Prada, dove ha indossato un maxi blazer nero con colletto colorato a contrasto, per poi sedersi in prima fila alla sfilata "felina" di GCDS, disegnata dall'amico stilista Giuliano Calza. Per la sera ha riservato il cambio d'abito più spettacolare: ha lasciato tutti a bocca aperta vestita solo di pizzo nero.

Il nude look di Dua Lipa alla sfilata GCDS

La cantante di origini albanesi è famosa per il suo stile grintoso e sensuale. Alla Fashion Week è un'ospite fissa, tanto da aver addirittura sfilato sulla passerella di Versace qualche stagione fa. Non poteva certo mancare allo show di GCDS: con lo stilista Giuliano Calza c'è uno stretto rapporto d'amicizia, oltre che professionale. Alla sfilata Dua Lipa ha sfoggiato un lungo abito trasparente in pizzo nero a maniche lunghe che rivelava la lingerie nera. Si trattava in realtà di una tuta con maxi scollatura sulla schiena e guanti incorporati, da vera dark lady.

Dua Lipa in GCDS

La borsa a forma di cuore di Dua Lipa

Per completare il look la cantante ha scelto di indossare un paio di scarpe nere con tacco e cinturino alla caviglia, poi ha vivacizzato l'outfit con una handbag ‘romantica' a forma di cuore, in vernice rosso brillante. Il rosso lacca è l'unica pennellata di colore del look, ripresa anche nella manicure squillante. Tra gli ospiti vip dello show c'erano anche il cantante Lazza, Bella Thorne e Emma Marrone.