Prince e Bigi alla premiere del film su Michael Jackson: i due figli omaggiano il Re del Pop coi look

Prince e Bigi, figli di Michael Jackson, erano presenti alla premiere del film dedicato al Re del Pop in uscita il 22 aprile. I loro look erano un omaggio.

Prince e Bigi

Dopo un lungo periodo di lavorazione il film dedicato a Michael Jackson è pronto a sbarcare al cinema il 22 aprile. È una produzione attesissima, che vede protagonista proprio il nipote del Re del Pop: ha accettato il ruolo Jafaar Jackson, figlio di Jermaine Jackson, mentre nei panni dell'artista da bambino c'è Juliano Valdi. Il film biografico percorre la vita di Michael Jackson, con focus particolare sulla carriera: dall'esordio quando era bambino assieme ai fratelli alla fama mondiale ottenuta da solista. Non c'è alcun accenno alle controverse accuse di abusi che hanno segnato la figura pubblica del cantante, per volontà della Fondazione Jackson. Il cast al completo ha partecipato alla premiere mondiale: erano presenti due dei tre figli del cantante.

I look di Prince e Bigi alla premiere berlinese

Il regista Antoine Fuquha voluto che la presentazione ufficiale del film al mondo avvenisse a Berlino, città scelta non a caso: è quella dove il cantante aveva dato avvio al suo primo tour mondiale da solista, il Bad Tour. Sono accorsi fan da tutto il mondo, qualcuno con iconico cappello e indimenticabili calzini bianchi in vista. La famiglia di Michael Jackson era presente, ma non al completo: qualcuno ha disertato.

C'erano i figli del cantante Prince e Blanket (detto Bigi), i fratelli Jackie, Jermaine e Marlon, nonché alcuni nipoti. Assenti le sorelle Janet e LaToya, nonché la figlia Paris (avuta da Deborah Rowe). Proprio quest'ultima ha detto, senza mezzi termini: "La narrazione è controllata, ci sono molte inesattezze e molte vere e proprie bugie. Questo non mi va giù". Come lei, anche Janet Jackson ha espresso delle riserve sul film e pare non fosse d'accordo al coinvolgimento di Jafaar nel ruolo di protagonista.

I figli di Michael Jackson

Per Prince e Bigi è stata una delle pochissime apparizione pubbliche. Hanno sfilato sul red carpet con abiti che ricordavano lo stile del padre, personaggio che ha cambiato per sempre la musica e che ha tanto influenzato la moda. Prince, 29 anni (anche lui figlio di Deborah Rowe) si è presentato con un classico abito nero abbinato a camicia rossa e cravatta nera. La mise ricordava l'iconico look indossato da Michael Jackson durante la sua esibizione di Dangerous nel 2002 per il 50esimo anniversario di American Bandstand.

Suo fratello minore Bigi, 24 anni, ha reso omaggio al Re del Pop indossando una giacca nera con strisce dorate lungo le maniche, pantaloni neri abbinati e sul braccio una fascia con la foto di una delle pose leggendarie dell'artista, un focus sui piedi preso da una delle sue esibizioni. Bigi è nato da una madre surrogata la cui identità non è mai stata resa pubblica. Per entrambi grafica a forma di corona appuntata alla giacca. Le fasce al braccio erano un altro tratto distintivo del look dell'artista in pubblico, il suo gesto per dimostrare silenziosamente sostegno ai bambini bisognosi.