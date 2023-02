Emma Marrone si prepara a Sanremo: “morde” con gli stivali coi denti sul tacco da oltre 1000 euro Emma si sta preparando a salire ancora sul palco dell’Ariston: stasera, nella serata delle cover, duetterà con Lazza.

A cura di Giusy Dente

Emma Marrone si sta preparando per il grande momento: il ritorno sul palco dell'Ariston. La cantante salentina ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo, vincendo la kermesse nel 2012. Per lei, quindi, è una manifestazione importante a cui è molto legata, a cui ha partecipato anche come ospite speciale nonché in qualità di valletta, insieme ad Arisa e Rocío Muñoz Morales, affiancando Carlo Conti. Quest'anno non è in gara, ma è ugualmente protagonista dell'evento: è prevista una sua esibizione nella serata del 10 febbraio, una delle più attese, quella delle cover. La cantante duetterà con Lazza.

Quanto costano gli stivali di Emma

I fan di Emma non vedono l'ora di poter ammirare la loro beniamina sul palco dell'Ariston. La cantante è amatissima, sia per il suo talento che per la grande umiltà e spontaneità che non l'hanno mai abbandonata. Questa sera farà da spalla a Lazza, un cantante a cui vuole molto bene. Il rapper l'ha voluta accanto, al suo debutto sanremese e l'ha scelta per duettare nella serata dedicata alle cover. Con loro sul palco ci sarà anche Laura Marzadori, primo violino della Scala di Milano. Si cimenteranno con il brano La fine, di Nesli (nella reinterpretazione di Tiziano Ferro).

in foto: stivali GCDS

Oggi, dunque, sarà una giornata impegnativa per Emma alle prese con gli ultimi preparativi e con la gestione di un po' di comprensibile agitazione. Cosa sfoggerà in scena? La cantante negli ultimi anni ha modificato radicalmente il suo stile, diventando più trendy e glamour. Oggi punta molto su look sofisticati e grintosi, allineati al suo carattere forte, deciso e determinato, di donna consapevole e orgogliosa.

Potrebbe indossare una creazione firmata GCDS sul palco, viste le premesse. Ha infatti mostrato ai fan e follower il suo look del giorno, o meglio, ha svelato un solo dettaglio. Si tratta degli iconici stivali "col morso" in vinile nero firmati GCDS dello stilista Giuliano Calza. Costano 1280 euro e sono resi unici da un tacco color oro che riproduce le fattezze di un morso, con tanto di denti. Costano 1280 euro.