Annalisa è finita nel vortice: annuncia l’uscita del nuovo album con reggiseno in vista e shorts Il 29 settembre uscirà “E poi siamo finiti nel vortice” e i fan non aspettano altro. Su Instagram è spuntata una clip video con una piccola anticipazione.

Il nuovo album di Annalisa, in uscita il 29 settembre, si chiama "E poi siamo finiti nel vortice" e i fan non vedono l'ora di esserne travolti. Sul profilo Instagram di Spotify è apparsa una clip video con una piccola anticipazione. Annalisa si è mostrata con un look audace: reggiseno a vista con la maglia nude sotto. La cantante, dopo aver dominato l'estate con i suoi singoli Mon Amour e Disco Paradise, ha trionfato ai Tim Music Awards di settembre. La tempesta Annalisa non sembra calmarsi e ora c'è fermento per i nuovi brani.

L'evoluzione dello stile di Annalisa

Al secolo Annalisa Scarrone, la cantante ha debuttato nel mondo della musica grazie al programma Amici di Maria de Filippi. Da ragazza acqua e sapone è diventata donna rock e sensualità, ormai una 38enne con una carriera musicale costellata da successi. Annalisa, con una laurea in Fisica alle spalle, nel 2010 ha scelto di seguire la passione per la musica. Nelle prime apparizioni pubbliche il suo aspetto era molto diverso: frangetta netta, trucco intenso e look casual. Con il passare degli anni la sua immagine si è trasformata, la potenza della sua musica, però, è rimasta uguale.

Annalisa ai TRL Awards 2011

Una trasformazione che passa dai capelli

I capelli rossi sono rimasti nel tempo il suo tratto distintivo, ma ultimamente ha indossato sempre più spesso parrucche per rinnovare il suo stile. Per il lancio del singolo Ragazza sola, brando di apertura di "E poi siamo finiti nel vortice", aveva sfoggiato un pixie cut biondo platino. Nel videoclip di promozione al nuovo album, invece, è tornata alle lunghe e morbide onde ramate.

Per la promozione dell'ep ha optato per un look audace, fatto di trasparenze e abiti dark. Nel filmato Annalisa ha indossato un reggiseno con lacci e ferretto sopra a un dolcevita nude, in abbinamento a una giacca nera oversize.