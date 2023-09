Annalisa è irriconoscibile: stravolge il look con capelli biondi e pixie cut Annalisa ha stupito i fan con una nuova drastica trasformazione. Con l’inedito hair look ha annunciato l’arrivo del nuovo singolo.

A cura di Giusy Dente

Il 2023 è l'anno fortunato di Annalisa, reduce da un'estate davvero intensa e ricca di soddisfazioni, non solo sul piano professionale. La cantante a luglio è salita sull'altare per pronunciare il fatidico sì: ha sposato il compagno Francesco Muglia. E i motivi per fare festa non sono mancati anche dal punto di vista lavorativo, visto che la 38enne si è imposta come artista del momento, con la sua musica. È la regina dei tormentoni, con Disco Paradise, Bellissima e Mon Amour. I fan non vedono l'ora di ascoltare il suo nuovo singolo.

Annalisa lancia il nuovo singolo

Si intitola Ragazza sola il terzo capitolo del racconto di Annalisa, che prosegue il discorso cominciato con le due precedenti hit Bellissima e Mon amour (entrambi triplo Disco di Platino). Il nuovo singolo anticipa l'album di prossima uscita dal titolo E poi siamo finiti nel vortice, disponibile il prossimo 29 settembre. La nuova canzone è stata scritta da Annalisa stessa insieme ad Alessandro Raina e Davide Simonetta (nelle vesti anche di produttore). Ragazza sola uscirà venerdì 8 settembre ed è la prosecuzione dei due brani precedenti. La cantante ha spiegato:

È la terza anima, lo strato più profondo. È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa

Per lei poi sarà la volta dello show (già sold out) al Forum di Assago di Milano, in programma il 4 novembre. Seguirà ad aprile 2024 un tour nei palasport di tutta Italia.

Annalisa stravolge il look

Annalisa cambia ancora look. È la seconda volta che stupisce i fan con qualcosa di drastico. A marzo scorso aveva optato per un caschetto castano con frangia, con cui aveva annunciato l'arrivo di una nuova canzone. L'hair look si era poi rivelato una parrucca utilizzata esclusivamente per il video di Mon Amour. Per annunciare l'imminente uscita di Ragazza sola, l'artista ha puntato su qualcosa di ancora diverso. È apparsa irriconoscibile con un pixie cut biondo, ma ora tutti si chiedono se il cambiamento sia anche stavolta solo momentaneo, o magari il risultato di una vera trasformazione.