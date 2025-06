video suggerito

Angelina Mango “gioca” con gli stivali (e per l’estate punta sull’animalier) Angelina Mango è tornata a postare sui social, mostrandosi in una insolita versione ironica. Ha “giocato” con i suoi maxi stivali, rivelando che il suo trend preferito dell’estate è quello animalier. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Mango continua a godersi la normale quotidianità lontana dai riflettori: lo scorso autunno, dopo la vittoria di Sanremo che l'ha portata a girare l'Italia e l'Europa, ha deciso di mettere in pausa la sua carriera, il motivo? Non riusciva a sostenere più il ritmo serrato e le eccessive pressioni legate al successo, dunque ha sentito la necessità di allontanarsi temporaneamente dal patinato mondo dello spettacolo. Da qualche mese è tornata a postare sui social, dove, oltre ad aver rivelato di essersi riscritta all'università, ha anche lasciato intendere di aver ripreso a scrivere. Nelle ultime ore, inoltre, si è divertita con un originale dettaglio di stile.

Il divertente video di Angelina Mango

Al motto di "Mai stata più suonata", Angelina Mango ha postato una raccolta di foto tratte dalla sua quotidianità. Ad aver attirato le attenzioni dei followers è stato soprattutto il divertente video che ha realizzato in strada insieme ad alcuni suoi assistenti. Si è posizionata di fronte la telecamera dello smartphone e si è messa a "giocare" con i maxi stivali con la zeppa in pelle nera. Ha lasciato la zip laterale aperta e li ha fatti cadere sui lati mentre piegava le caviglie, rivelando dei calzettoni di spugna bianca. Dopo pochi secondi li ha lasciato tornare "normali", dando vita a un siparietto molto simpatico.

Angelina Mango gioca con gli stivali

La passione di Angelina Mango per l'animalier

Sebbene Angelina Mango preferisca rimanere lontana dai riflettori il più possibile, attraverso le foto social ha lasciato "trapelare" il trend estivo a cui non riesce proprio a rinunciare, di cosa si tratta? Dei capi animalier, in assoluto i suoi preferiti del momento.

Angelina Mango col cappello animalier

Nel video del "gioco" con gli stivali ha infatti indossato un paio di bermuda leopardati, un modello lungo fino al ginocchio che ha abbinato a una t-shirt nera oversize. Successivamente, poi, in un video selfie col cagnolino si è immortalata con un cappellino con la visiera decorato con quella stessa stampa leopard. In quante prenderanno ispirazione da lei e renderanno la loro prossima estate super wild?