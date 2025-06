L’estate di Angelina Mango: il look da concerto è con top a rete e cappellino all’uncinetto

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Mango si è ritirata dalle scene da diversi mesi, ha deciso di mettere in pausa la carriera per ritrovare se stessa dopo essere stata travolta dal vortice del successo che ha seguito la vittoria sanremese con La Noia. Oggi sta lentamente riprendendo in mano la sua vita, ritrovando la serenità e il sorriso al fianco delle persone che da sempre le sono accanto, dalla mamma agli amici più cari. Cosa ha fatto per dare il via a questa insolita estate? Si sta dando ai concerti più svariati, da quello di Justin Timberlake ai Linkin Park: cosa ha indossato per scatenarsi a ritmo di musica?

Il look da concerto di Angelina Mango

L'avevamo lasciata tra bermuda leopardati e cappelli con la papera, ora ritroviamo Angelina Mango sui social in versione "groupie". Se fino allo scorso anno partecipava ai concerti sul palco, ora ha deciso di confondersi tra il pubblico, approfittandone per sfoggiare dei look capaci di mixare comodità e glamour.

Angelina Mango con il top dei Pink Floyd

Per scatenarsi a ritmo di musica ha infatti abbinato un paio di jeans scuri a vita bassa a un crop top smanicato con l'iconico logo dei Pink Floyd sul petto. A fare la differenza sono stati gli accessori: sul capo ha riciclato il suo cappello preferito dell'estate, quello crochet che sembra essere fatto all'uncinetto, mentre sotto alla canotta ha indossato un reggiseno a rete che ha lasciato in vista quando ha alzato le mani al cielo. In quante prenderanno ispirazione da lei per dei look da concerto super trendy?

I look da concerto di Angelina Mango

Il commovente post di Angelina Mango

Ad accompagnare le foto dell'estate di Angelina Mango sono state delle parole commoventi e profonde con cui la cantante ha commentato questo "strano" periodo della sua vita. Nella didascalia ha scritto: "Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e credo che questo sia alla fine ciò che conta. Mi sono persa tra la gente invece di stare sul palco a guardarla e mi è piaciuto proprio, penso che la vita sia un po’ così. Sentirsi nel presente e isolare, circoscrivere i momenti no, che non sono sempre, ma sono solo in parte. Guarda che bello il resto". Insomma, Angelina sta provando a trovare il lato positivo di questo momento difficile: sta imparando a capire cosa le piace e si sta godendo al 100% i suoi 20 anni.