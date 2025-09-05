Cosa ha indossato Angelina Mango per il ritorno sul palco al concerto di Olly

Angelina Mango è tornata a cantare, lo ha fatto al concerto milanese di Olly, sul cui palco si è esibita sulle note di Per due come noi. Cosa ha indossato per il grande evento?

Angelina Mango è tornata: a poco più di un anno dalla pausa dalla musica che si era concessa per prendersi cura di se stessa, è salita di nuovo su un palco. Lo ha fatto per un evento speciale, il concerto di Olly all'Ippodromo di Milano, dove ha duettato con lui sulle note di Per due come noi, la canzone che per mesi è stata in cima alle classifiche nel 2024. Nessuno sapeva che sarebbe stata tra gli ospiti speciali dello show, dunque, nel momento in cui è apparsa a sorpresa dal backstage, ha fatto letteralmente impazzire tutti i presenti, che non hanno esitato a immortalare la scena con i loro smartphone. Cosa ha indossato la cantante per il gran ritorno (che lascia intendere che presto ricomincerà a fare musica)?

Il ritorno di Angelina Mango

Per Angelina Mango il 2024 è stato un anno di grandi soddisfazioni, vista la vittoria di Sanremo con La Noia e la partecipazione all'Eurovision, ma allo stesso tempo le ha anche provocato livelli di stress così elevati da costringerla a fare una pausa. Per mesi è rimasta lontana dai social per prendersi cura di se stessa, poi ha ricominciato a postare, mostrandosi in compagnia della mamma e degli amici più cari, e infine ha annunciato di aver ripreso a studiare all'università. Ora pare che sia pronta per tornare "in campo" e a dimostrarlo è stata la sua apparizione a sorpresa al concerto di Olly. Emozionata e con le lacrime agli occhi, ha incantato il pubblico con la sua voce e i suoi acuti, facendo sognare i fan che non vedevano l'ora di ammirarla ancora una volta su un palco.

Angelina Mango veste oversize al concerto di Olly

Per il ritorno sul palco al concerto di Olly Angelina Mango ha detto no ad abiti di scena e look "scenografici", ha preferito esibirsi con un look casual, proprio come se l'ospitata fosse stata improvvisata. Ha indossato un paio di jeans oversize e una t-shirt bianca a maniche corte dalla silhouette XXL, completando il tutto con un cappellino in tinta e le immancabili zeppe. Ad arricchire l'outfit, una cascata di collanine dorate sottili, prima tra tutte quella con il pendente a forma di croce. Make-up semplice, manicure curata ed emozione palpabile: Angelina Mango ha dimostrato di non aver perso il talento che da sempre la contraddistingue e di essere pronta per tornare a fare musica.