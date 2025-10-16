Il ritorno di Angelina Mango: addio shorts e zeppe, ora veste casual con t-shirt oversize e sneakers

Angelina Mango è tornata: ha pubblicato a sorpresa un nuovo album intitolato Caramé. Per l’occasione ha detto addio a micro shorts e zeppe, ha lasciato spazio alla comodità tra t-shirt oversize e sneakers.

Angelina Mango è tornata e questa volta non solo con un nuovo posto social: a quasi un anni dal ritiro dalle scene che aveva fatto seguito alla vittoria sanremese con La Noia, ha pubblicato un nuovo album. Si intitola Caramé ed è arrivato a sorpresa dopo un periodo di totale silenzio (solo qualche settimana fa aveva raggiunto l'amico Olly sul palco, duettando con lui sulle note di Per due come noi). Ora la cantante sembra fare sul serio e, al motto di "Ho scritto quindici canzoni + 1", ha rivelato di essere pronta per ricominciare a dominare le classifiche con la sua musica. Il dettaglio che non è passato inosservato? Questo improvviso ritorno è stato accompagnato da una drastica rivoluzione di stile.

I look oversize di Angelina Mango

Fin dai tempi di Amici Angelina Mango aveva abituato i fan ai suoi completi fatti di micro shorts, crop top e body sgambatissimi che lasciano le gambe in vista, ma ora le cose sembrano essere cambiate.

Angelina Mango veste oversize

Complice il fatto che la copertina del nuovo album Caramé sembra essere la pagina di un diario personale, la cantante ha lasciato spazio alla comodità e al casual, proprio come se si fosse lasciata fotografare nell'intimità della sua casa o dello studio di registrazione. Niente più calze a rete, pantaloncini scintillanti e stivali con la zeppa, ora punta tutto sulle silhouette oversize, dalle maxi t-shirt che potrebbero tranquillamente essere usate come abiti ai jeans cargo e parachute.

Angelina Mango con le sneakers

Angelina Mango con i capelli scalati e la frangia

Il dettaglio che più di tutti ha sconvolto i fan di Angelina Mango? Ha abbandonato le zeppe, che fin dagli esordi in tv erano sempre state il tratto distintivo del suo stile. Ora indossa delle sneakers "tradizionali", ovvero con la suola bassa, o al massimo le Ugg, per la precisione le ciabatte Goldenstar Hi.

Angelina Mango con le ciabatte Ugg

Piccola rivoluzione anche nell'acconciatura: se fino a qualche tempo fa la popostar portava i capelli lunghissimi e lisci, ora ci ha dato un taglio e sfoggia una chioma scalatissima che le arriva al seno e una frangia a tendina super sbarazzina. Insomma, Angelina è tornata in una nuova versione che la rappresenta al 100%: in quanti non vedono l'ora di ammirarla in un live?