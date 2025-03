video suggerito

Angelina Mango torna all'università: il look da esame è "brat" con shorts e bandana animalier Angelina Mango è tornata all'università e lo ha rivelato su TikTok, facendo un primo piano sul look brat sfoggiato per sostenere un esame: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Mango ha ricominciato a postare con una certa regolarità dopo gli ultimi mesi difficili. Nel febbraio 2024 ha vinto Sanremo con La Noia e da quel momento in poi ha cominciato a calcare ogni tipo di palcoscenico italiano ed europeo, dando così una svolta davvero importante alla sua carriera. Lo scorso ottobre, però, ha sentito il bisogno di staccare la spina, annullando sia il tour che ogni tipo di impegno pubblico. Da allora è letteralmente scomparsa dai social, ha preferito "ritornare alle origini" e allontanarsi dalle eccessive pressioni a cui veniva sottoposta nel mondo dello spettacolo. Ora sta ritrovando se stessa e, tra uscite con gli amici e momenti con la mamma, ha voluto anche ritornare all'università. Cosa ha indossato per andare a sostenere un esame?

Il ritorno all'università di Angelina Mango

L'avevamo lasciata tra collanine colorate e zeppe su Instagram, ora ritroviamo Angelina Mango su TikTok pronta per andare all'università. Già in passato si era iscritta a Lettere Moderne, per la precisione nel 2019 dopo aver finito il liceo, ma, credendo che quella vita non facesse per lei, aveva abbandonato tutto per dedicarsi ai progetti musicali. Ora pare che le cose siano cambiate: sebbene non abbia rivelato quale sia la facoltà che sta frequentando, è chiaro che ha già "superato" il primo semestre, dato che si sta recando a sostenere un esame. I fan non hanno potuto fare a meno di rimanere spiazzati dalla notizia, anche se non hanno esitato a congratularsi per la scelta messa in atto.

Il look brat di Angelina Mango

Cosa ha indossato Angelina Mango per sostenere un esame universitario? Si è ispirata allo stile Brat che ha raggiunto la notorietà grazie alla cantante Charli XCX, dunque ha lasciato spazio all'eccentricità, ai colori scuri e agli accessori tutt'altro che minimal. Ha abbinato un paio di shorts in denim nero a dei collant velati che hanno lasciato in vista i tatuaggi sulle gambe, completando il tutto con bomber dark oversize e top lilla e giallo. Il tocco "di classe"? La bandana leopardata portata sui capelli extra lisci. Angelina ha scherzato sulla sua scelta di stile, sottolineando che l'unico dettaglio davvero brat che le mancava erano i mocassini. Quante sono le studentesse che si ispireranno a lei per un look universitario super trendy?

