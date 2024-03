Chiara Ferragni torna a viaggiare per lavoro: il travel look con borsa e trolley griffato Chiara Ferragni è partita per la prima volta per un viaggio di lavoro da quando è scoppiato il caso Balocco: per l’occasione ha sfoggiato una borsa griffata super glamour, ecco quanto costa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

A pochi giorni di distanza dall'intervista a Che tempo che fa, Chiara Ferragni torna a viaggiare per lavoro. L'influencer e imprenditrice digitale dopo essere stata ospite da Fabio Fazio non ha fornito dettagli sulla crisi coniugale con Fedez: quello che sappiamo è che l'imprenditrice digitale si sta concentrando sul lavoro, come testimonia questa partenza. La strategia comunicativa di Ferragni, infatti, ha come obiettivo quello di recuperare e ristabilire il rapporto con pubblico e aziende, come ha spiegato l'esperta a Fanpage.it. Per questa prima work trip da quando è scoppiato il caso Balocco, come l'ha definita lei stessa, l'influencer ha scelto un outfit comfy senza rinunciare a borsa e trolley griffati.

Chiara Ferragni prepara la valigia per il viaggio di lavoro

Quanto costa la borsa da viaggio di Chiara Ferragni

Se domenica scorsa da Fabio Fazio l'abbiamo vista con un look formale, per volare in aereo verso un nuovo impegno lavorativo Chiara Ferragni opta per un look comodo sui toni del grigio. A risaltare, però, non è tanto l'abito quanto gli accessori che ha portato con sé in volo: una borsa intrecciata a spalla e una valigia logata. La borsa a spalla intrecciata in pelle con il celebre nodo è il modello Jodie di Bottega Veneta. La it-bag disegnata da Mathieu Blazy scelta da Ferragni è in color nude: esistono varie dimensioni e la versione scelta dall'influencer è quella Media che costa 3.400 euro o quella Piccola che viene venduta a 3.200 euro.

La Jodie di Bottega Veneta

Anche il trolley non è da meno. Chiara Ferragni ha portato con sé in viaggio un grande trolley in tela monogram con logo di Louis Vuitton: il modello scelto dall'influencer è l'Horizon 70, quello più grande per quanto riguarda le dimensioni. Questa valigia griffata viene venduta a 3.600 euro sul sito della Maison francese. Insomma, al look minimal Ferragni ha contrapposto una serie di accessori super glamour.

Il Trolley Horizon 70 di Louis Vuitton