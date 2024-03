Chiara Ferragni per l’intervista da Fabio Fazio sceglie il look con cui non si sbaglia mai Chiara Ferragni, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha dato la sua versione dei fatti sul caso del pandoro e ha parlato della crisi coniugale con Fedez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Da giorni non si parlava d'altro: l'intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa. L'imprenditrice è uscita così dal lungo silenzio in cui si era chiusa dall'esplosione del caso Balocco in poi. In questi mesi non ha mai parlato apertamente e direttamente della vicenda: prima si è presa una lunga pausa dai social, poi c'è stato il tanto criticato video di scuse seguito da un graduale ritorno online, infine l'intervista esclusiva affidata al Corriere della Sera, in cui si è difesa dall'accusa di truffa aggravata. L'influencer ha poi scelto il programma di Fabio Fazio per metterci la faccia e raccontare la sua versione dei fatti: e non solo sulla vicenda legale.

Perché Chiara Ferragni era a Che Tempo Che Fa

Le indagini sulla beneficenza e sulle sue operazioni commerciali di Chiara Ferragni proseguono. Lei intanto ha perso molto delle sue collaborazioni e a questo problema se ne è aggiunto un altro, forse persino più grande: la crisi coniugale con Fedez. Tanti hanno persino ipotizzato che potesse essere una strategia per spostare l'attenzione dall'accusa di truffa aggravata, ma lei ha smentito. A Che Tempo Che Fa ha confermato che è un periodo difficile per la coppia, di crisi e che non sa come andrà a finire. Nell'arco di mezz'ora, dunque, si è parlato sia di vita privata che lavorativa. Consapevole dell'attenzione che la sua presenza in tv avrebbe suscitato, Chiara Ferragni ha preferito andare a colpo sicuro in quanto a look.

Chiara Ferragni va sul sicuro

Come ci si veste quando si vuole apparire sicuri di sé, quando non si vuole attirare eccessivamente attenzione sulla propria immagine rischiando magari di spostare il focus del proprio discorso, ma al tempo stesso l'occasione richiede comunque di essere impeccabili? Chiara Ferragni sa benissimo quanto un look possa influenzare la percezione degli altri: c'è differenza tra un outfit disordinato, uno appariscente, uno audace. Comunicano cose molto diverse, non solo chi si è ma anche chi si vuole apparire: è un biglietto di visita, una presentazione ufficiale.

Prima di entrare in studio sui social l'imprenditrice aveva espresso ai follower i suoi timori per l'intervista e si era detta di non voler apparire perfetta a tutti i costi, ma piuttosto di voler trasmettere la sua autenticità. "Se stasera non sarò perfetta come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un'illusione. Voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità": queste le sue parole a poche ore dalla diretta. Ecco perché è entrata nello studio di Che Tempo Che Fa col look con cui non si sbaglia mai: il black and white, un tailleur nero composto da blazer e pantaloni morbidi a vita alta, camicetta di pizzo con scollo a V, eleganti décolleté.

Nessun gioiello del proprio brand in vista, bensì una collanina di grande valore affettivo: i due angioletti riprodotti, uno femminile e uno maschile, rimandano rispettivamente ai figli Vittoria e Leone. In queste settimane, Chiara Ferragni ha molto battuto sulla sua immagine di madre: ha trascorso moltissimo tempo in casa coi bambini, assoluti protagonisti sui suoi social. Attualmente, la sua nuova foto profilo la ritrae proprio con loro.

Il tailleur è una scelta di classe, intramontabile, è un outfit perfetto per ogni occasione che conferisce sicuramente un aspetto professionale, curato, elegante ma senza eccessi. Anche la scelta di non osare coi colori rientra in questa ricerca di neutralità. Il bianco e il nero accostati indicano l'avvicinamento degli opposti: indossarli è un modo per comunicare una sorta di equilibrio e di compromesso, la convivenza tra i contrasti. Luci e ombre insomma, perché contrariamente a ciò che si mostra sui social, la vita non è tutta rose e fiori, ma ci sono anche le spine.