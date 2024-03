Chiara Ferragni e il dolce regalo fatto a Leone e Vittoria di ritorno da New York Chiara Ferragni è appena tornata da New York e la prima cosa che ha fatto è stata portare i figli Leone e Vittoria alle giostre. Gli ha fatto, inoltre, anche un dolcissimo regalo ispirato alla sua infanzia: ecco di cosa si tratta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Chiara Ferragni non sta vivendo un momento particolarmente facile della sua vita: dopo lo scandalo dei pandori Balocco che l'ha portata in tribunale fin dalla fine del 2023, ora è anche alle prese con una crisi col marito Fedez. I due stanno vivendo da separati (e pare che sia una decisione del cantante) ma al momento non intendono rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla questione, così da preservare i loro due figli. Proprio nelle ultime ore l'imprenditrice si è mostrata visibilmente commossa sui social, facendo riferimento al fatto che non vuole più nascondere questo suo lato fragile o fingere che vada tutto bene. Per fortuna ci sono i piccoli Leone e Vittoria che riescono a strapparle dei sorrisi ed è proprio con loro che è voluta stare una volta tornata da New York.

Chiara Ferragni con la tuta alle giostre

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni è volata a New York per dei progetti lavorativi che per il momento preferisce tenere top secret. Oltre a essersi dedicata agli impegni professionali, ha anche incontrato una delle sue più care amiche, Pardis Zarei-Pappas, che non ha esitato a sostenerla e a starle vicina in questo momento difficile.

Chiara Ferragni con Leone e Vittoria alle giostre

Ieri, però, l'imprenditrice è rientrata a Milano e ha riabbracciato Leone e Vittoria, la sua ragione di vita. Li ha portati sulle giostre (con tanto di maxi tuta comoda con i pantaloni che lasciavano in vista i boxer maschili, un modello "riciclato" che aveva già indossato in passato) e su Instagram ha poi spiegato che in periodi come questo essere genitori aiuta moltissimo.

Chiara Ferragni con la tuta Not After Ten

Perché Chiara Ferragni ha regalato dei Mini Pony ai figli

Tornati a casa a fine serata, Chiara ha poi rivelato il dolce regalo che ha fatto ai piccoli: due Mini Pony colorati e con la codina profumata, uno total pink e l'altro giallo con la criniera celeste. Per quale motivo ha scelto proprio questi accessori ispirati agli anni '90 invece dei giocattoli iper moderni disponibili sul mercato? Lo ha spiegato lei stessa nella didascalia della foto postata, dove ha scritto: "Ho comprato loro i Mini Pony come quelli con cui giocavo io da bimba". Insomma, Chiara si è lasciata travolgere dall'effetto nostalgia, ricordando i teneri momenti in cui era una bambina. La sua speranza? Chi i piccoli Leone e Vittoria abbiano un'infanzia felice e spensierata proprio come la sua.

I Mini Pony regalati a Leone e Vittoria