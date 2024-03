Fedez e l’addio al “team anti crisi” che lo aveva seguito per Muschio Selvaggio e crisi con Ferragni È terminata la collaborazione tra Fedez e le agenzie di comunicazione Comin & Partners e Po.Co. Studio che avevano seguito l’artista nel periodo immediatamente successivo al caso Muschio Selvaggio e alla crisi con la moglie Chiara Ferragni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Termina qua la collaborazione tra Fedez e le agenzie di comunicazione Comin & Partners e Po.Co. Studio, il “team anti crisi” che ha gestito la comunicazione dell’artista nel corso dell’ultimo, complesso periodo scandito dalla crisi con la moglie Chiara Ferragni e dal caso della gestione di Muschio Selvaggio. Ad annunciarlo con una nota è l’agenzia Comin che spiega i motivi che hanno segnato la fine – già prevista dal principio – della collaborazione.

Comin: “Fedez torna a ballare da solo”

“Fedez torna a ballare da solo”, si legge nella nota diramata dall’agenzia Comin che annuncia che è “terminata la consulenza di comunicazione”, consulenza che sarebbe stata “legata alle prime fasi della crisi con Chiara Ferragni”, con il contratto che “si avvia alla conclusione”. Per quanto riguarda le motivazioni, Comin specifica che “l’attività di supporto più complessa, legata alle prime fasi della gestione della crisi personale con Chiara Ferragni si è esaurita e come previsto e di comune accordo Fedez torna ad avvalersi dello staff che lo segue abitualmente”.

Anche Chiara Ferragni si era affidata a un team di esperti per gestire la crisi

Era stata Chiara Ferragni, moglie di Fedez (ma i due stanno vivendo un momento di crisi cominciato per decisione dell’imprenditore), la prima a rivolgersi a un team di esperti per gestire la crisi cominciata lo scorso dicembre con la multa dell’Antitrust per l’ormai celeberrimo “caso Pandoro”. L’imprenditrice digitale aveva annunciato anche nell’intervista al Corriere la decisione di affiancare un gruppo di esperti al suo abituale team di lavoro per evitare difficoltà in futuro. Intanto, dal suo profilo Instagram solo qualche ora fa, Chiara ha fatto sapere che sarebbe stato Fedez a decidere di allontanarsi. La decisione di prendere strade diverse, dunque, non sarebbe stata presa di comune accordo.