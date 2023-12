Chiara Ferragni a St.Moritz con una delle borse più preziose del mondo: quanto costa Chiara Ferragni ha scelto una Birkin davvero esclusiva per completare il suo look invernale a St.Moritz: ecco quanto costa la borsa dell’imprenditrice.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha trascorso qualche giorno a St.Moritz con la famiglia e gli amici. Tra una pedalata sulla neve e una cena in uno chalet super romantico, non sono mancati anche i look glamour. L'imprenditrice, in uno dei suoi ultimi post su Instagram, ha postato una serie di foto che la ritraggono in partenza per la località dell'Engadina mentre sfoggia una borsa griffata davvero esclusiva.

Chiara Ferragni con la borsa Birkin di Hermès

Quanto costa la Birkin bag di Chiara Ferragni

Come abbiamo potuto vedere anche dalle sue stories, Chiara Ferragni ha una collezione incredibile di borse. Tra le sue preferite troviamo le Birking bag di Hermès, la storica borsa ispirata alla cantautrice Jane Birkin, di cui l'imprenditrice possiede diversi modelli.

Il look per la montagna di Chiara Ferragni

Per questa vacanza sulla neve, Chiara Ferragni ha sfoggiato uno dei suoi modelli preferiti, che le abbiamo visto portare con sé già in altre occasioni, compreso un pomeriggio di shopping con la sorella Valentina mentre era incinta della piccola Vittoria. Il modello in questione è una Birkin Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30 in pelle di coccodrillo sui toni dell'argento e del bianco. Queste nuances si ispirano proprio ai colori delle montagne innevate dell’Himalaya.

Chiara Ferragni a St.Moritz

La Birkin più costosa al mondo scelta anche da JLo

La casa d'aste Christie's stima che questo modello di Hermès sia la borsa più costosa al mondo. La Birkin tempestata di diamanti da più di 10 carati vale 151mila euro. Tra le altre star che hanno sfoggiato la borsa Hermès in coccodrillo troviamo Jennifer Lopez e Georgina Rodriguez. La modella possiede la stessa borsa di Chiara Ferragni ma sui toni dell'arancione: un'altra versione davvero cool di una delle borse più esclusive al mondo. Sempre Georgina Rodriguez ne possiede un'altra versione ma mini, ideale per le serata più speciali. Anche Ilary Blasi, nella sua collezione di borse inestimabile, vanta una Kelly, altro modello di Hermès, molto simile alla Birkin Himalaya e sempre sui toni del bianco e dell'argento.

La Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30