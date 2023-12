Chiara Ferragni, quanto costa la tuta da sci super glamour indossata a St.Moritz Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo un weekend ad alta quota in Svizzera. Per un pomeriggio tra i boschi innevati, l’influencer ha scelto una tuta da sci perfetta per questo inverno 2024.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si sta godendo un weekend sulla neve con Fedez e i figli Leone e Vittoria. La destinazione scelta è stata Sankt Moritz, in Svizzera. Tra una passeggiata in città e un'escursione in bici tra i sentieri innevati, l'influencer ha scelto un outfit da vera fashion icon anche per la pista da sci.

Chiara Ferragni e Fedez

Il completo da sci di Chiara Ferragni a St Moritz

Tra i boschi innevati dell'Engadina, Chiara Ferragni, Fedez e un gruppo di amici si sono concessi un weekend in alta quota. Tra le attività scelte per un pomeriggio alternativo lontano dalle piste, c'è stata una pedalata sulla neve. Si tratta delle fat bike, ossia le mountain bike speciali, con ruote più grandi di quelle tradizionali, che consentono di fare un'escursione lungo i sentieri innevati.

Chiara Ferragni

Per l'occasione Chiara Ferragni non ha rinunciato a un tocco di stile scegliendo un completo da sci sui toni del verde smeraldo. Il piumino e i pantaloni della tuta sono impreziositi da una serie di effetti tridimensionali fucsia e bianchi: fantasie caleidoscopiche colorate che danno all'intero look un tocco quasi anni '80.

Il look da sci di Chiara Ferragni

Il capo fa parte della capsule collection di Emilio PuccixFusalp. Il brand italiano, infatti, ha realizzato una collezione speciale in collaborazione con l'azienda francese specializzata in abbigliamento da sci. La stampa Iride, simbolo storico di Pucci, impreziosisce il classico modello Clarisse di Fusalp. Sul web la tuta di Emilio PuccixFusalp viene venduta a 1.390 euro.

La tuta Emilio PuccixFusalp.