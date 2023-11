Chi è Maria Braccini, fidanzata di Jannik Sinner e modella Maria Braccini è la fidanzata di Jannik Sinner. È una modella e influencer 22enne, su Instagram è seguita da oltre 153 mila followers. Era in tribuna a San Siro con il tennista durate Milan-Borussia Dortmund per la loro prima uscita pubblica.

Maria Braccini è la fidanzata di Jannik Sinner. I due, dopo la rottura nel 2021, sarebbero ritornati insieme: hanno assistito insieme a Milan-Borussima Dortumund, gara di Champions League andata in scena al San Siro il 28 novembre. Coetanea di Sinner, 22enne, è nata in India ma vive in Italia. Fa l'influencer e la modella: scrive Il Corriere che ha conosciuto il campione azzurro del tennis su Instagram.

Chi è Maria Braccini, la fidanzata di Jannik Sinner

Maria Braccini è una modella italiana. Ha 22 anni ed è nata a New Delphi, in Inda, scrive Il Corriere, ma vive in Italia. Fa la modella e su Instagram ha una pagina molto attiva che conta oltre 153 mila follower. Al momento, però, il suo profilo risulta privato. Di lei il campione raccontò: "È carina e comprende le mie esigenze da tennista. Sa che il tennis in questo momento è la mia priorità e non mi mette alcuna pressione. Io sto investendo le mie energie per costruire qualcosa di importante e lei sta al mio fianco. Credo sia la persona migliore per fare questo percorso con me".

La storia d'amore tra Maria Braccini e Jannik Sinner

Jannik Sinner e Maria Braccini sono stati fidanzati dal 2020 al 2021, prima di tornare insieme oggi. Si conobbero su Instagram, scrive Il Corriere, e fu lui per primo a parlare della frequentazione: "È bello tornare a casa la sera, magari dopo una giornata complicata o faticosa per gli allenamenti e trovare qualcuno che si prende cura di te" disse. Di lei, poi, aggiunse: "Maria è molto tenera e affettuosa, ma anche molto indipendente e questa è la qualità che mi colpisce di più". La loro storia naufragò due anni fa, secondo il Corriere, perché lei condivise un post con il fidanzato nel quale celebrava il primo anniversario di fidanzamento. Gesto che non apprezzò il tennista che, stando ai racconti, si sentii oppresso dalla relazione. Dopo una breve frequentazione con Laura Margesin, l'altoatesino sarebbe tornato dalla sua ex. I due sarebbero tornati insieme nelle ultime settimane: il 28 novembre 2023 si sono mostrati vicini pubblicamente per la prima volta. Ripresi dalle telecamere di Sky, erano in tribuna a guardare il match Milan-Borussia Dortmuns.

Jannik Sinner e Maria Braccini (screen Sky)