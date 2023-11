Jannik Sinner tra Maria Braccini e Laura Margesin: il gossip sulla fidanzata del tennista Jannik Sinner fa sfumare ufficialmente il gossip sulla frequentazione con Laura Margesin mostrandosi in pubblico con Maria Braccini. Il campione azzurro del tennis rende ufficiale così il ritorno di fiamma con la sua ex che aveva lasciato nel 2021.

Jannik Sinner, fresco vincitore in Coppa Davis, è stato avvistato ieri sera al San Siro durante la gara di Champions League, Milan-Borussia Dortmund, e non era solo. Al suo fianco Maria Braccini, la sua ex fidanzata. Dopo la rottura, lui avrebbe frequentato Laura Margesin, modella 23enne che vive a Los Angele. Un gossip sfumato ormai, vista la presenza della sua ex, al suo fianco, nello stadio milanese.

La fine della storia e il ritorno di fiamma Maria Braccini

Nel 2021, dopo un anno di relazione, Jannik Sinner lasciava Maria Braccini. Fu il Corriere a rivelare i motivi che si nascondevano dietro un presunto post da lei condiviso nel quale celebrava il primo anniversario di fidanzamento con il campione azzurro di tennis. Gesto che Sinner non avrebbe apprezzato: "Maria era diventata un impegno troppo da grandi, c’è tutto il tempo per diventare adulto". A distanza di due anni, i due sono comparsi insieme pubblicamente, per la prima volta: la crisi sarebbe rientrata, dunque, e i due avrebbero ripreso a frequentarsi.

Il gossip sulla frequentazione di Sinner e Laura Margesin

Fino a poche settimane fa Jannik Sinner frequentava Laura Margesin. Fu il ristoratore di Torino a confermare il gossip che circolava da tempo. Il tennista, spesso ospite del ristorante di Davide Fiore, chef e proprietario di un ristorante a Torino, al Corriere aveva dichiarato: "Lui è gentile, come lui i suoi genitori, la fidanzata Laura e l'entourage". Stando a quanto si legge su Il Messaggero, i due erano stati più volte visti insieme. Lei, modella 23enne che vive a Los Angeles, "era a Roma sugli spalti del Foro Italico per assistere agli Internazionali di tennis". Una relazione che sarebbe terminata però poco dopo: mentre Jannik giocava il torneo più importante dell'anno, le ATP Finals, lei era in America. Assenza che aveva incuriosito gli appassionati di gossip. Ieri, poi, è arrivata la conferma del ritorno di fiamma con l'ex fidanzata che metterebbe un punto ai dubbi.