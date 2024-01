Per Sinner spunta Maria, è un amore discreto ma non si trattiene: “Grazie”. Poi lacrime e cuore Nell’oceano di commenti sotto il post con cui Jannik Sinner ha celebrato su Instagram la storica vittoria nell’Australian Open, spunta quello di Maria Braccini: è la donna che riempie il cuore del campione azzurro. Un amore discreto e lontano dai riflettori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se uno vale uno, una può valere tantissimo, se è la donna che riempie il proprio cuore tra un servizio vincente e un rovescio incrociato. Nel momento in cui tutta Italia applaude Jannik Sinner dopo la storica vittoria nell'Australian Open, primo tennista italiano a vincere uno Slam in singolare dopo quasi 50 anni, il 22enne di San Candido si ritrova il proprio profilo Instagram inondato di commenti che si congratulano, lo esaltano, lo adorano. Tantissimi sono quelli di personaggi famosi, non solo dello sport, da Antonio Conte a Gianmarco Tamberi, da Andrea Dovizioso a Fiorella Mannoia. Tra questi, discreto come il loro amore, spunta quello di Maria Braccini, la fidanzata di Jannik.

Una relazione tenuta lontana dai riflettori, che rispecchia il carattere schivo dell'altoatesino. E dunque nessun post sui propri profili social da parte della influencer e modella, coetanea di Sinner. Maria ha scelto di confondersi tra le migliaia di altre voci sotto il post con cui il campione azzurro ha celebrato il proprio trionfo su Instagram: "Mai smettere di combattere! Il mio primo titolo del Grande Slam, ho perso le parole, forza!", ha scritto Sinner, trascinando dietro di sé un fiume di like e di commenti.

Il fiume in poco tempo è diventato mare e poi oceano, ma era comunque impossibile non notare una luce, tanto piccola quanto potente in mezzo a tutti quei commenti. "Grazie", ha postato semplicemente Maria Braccini, accompagnando quella sola parola con le emoji delle lacrime e di un cuore rosso. La giovane, che è nata in India ma vive in Italia, non era a Melbourne nel box del numerosissimo team di Sinner, ma ha seguito da lontano la palpitante finale contro Medvedev e alla fine non si è trattenuta dal postare un gesto d'amore per il suo Jannik, mietendo a sua volta una pioggia di like.

Il commento di Maria Braccini sotto il post di Jannik Sinner

La coppia si mostra pochissimo in pubblico: la loro prima volta assieme, che confermò il legame in maniera ufficiale, è stata lo scorso 28 novembre, quando Jannik e Maria erano seduti l'uno al fianco all'altro in tribuna a San Siro, in occasione di Milan-Borussia Dortmund (Sinner è tifosissimo rossonero).

Jannik e Maria nella loro prima apparizione pubblica al Meazza per vedere il Milan

Un amore che non cede all'apparire, ma è tutto sostanza: come il tennis di Sinner, il ragazzo che già ha fatto la storia azzurra in una domenica d'inverno.