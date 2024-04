video suggerito

Quanto costa il vestito “della vendetta” di Chiara Ferragni Chiara Ferragni è tornata sui social dopo un lungo periodo di silenzio e lo ha fatto con un vestito nero col maxi spacco che è già stato definito “revenge dress”: ecco chi lo ha firmato e quanto costa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata sui social dopo un lungo periodo di silenzio e lo ha fatto gran stile. È da Pasqua che aveva smesso di postare, per la precisione dal viaggio a Dubai in compagnia di mamma e figli, ma ora le cose sono cambiate e sembra aver ripreso la sua normale quotidianità fatta di impegni lavorativi e appuntamenti mondani. Certo, ha evitato di commentare sia l'intervista a Belve che il viaggio a Los Angeles del marito Fedez, ma a quanto pare è riuscita lo stesso a prendersi la sua rivincita, in che modo? Apparendo in splendida forma con quello che pare essere a tutti gli effetti un revenge dress: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

Chi ha firmato l'abito con maxi spacco di Chiara Ferragni

Da quando è stata coinvolta nel caso dei pandori Balocco, Chiara Ferragni ha rivoluzionato la sua strategia comunicativa e non solo perché ha ridotto drasticamente la presenza sui social, ha anche trasformato in modo radicale gli iconici "fit check".

Chiara Ferragni col revenge dress

Niente più post sponsorizzati o collaborazioni con aziende fashion, ha preferito indossare quasi sempre solo i capi del suo brand. Per il viaggio a Venezia arrivato dopo un lungo periodo a distanza dai riflettori ha però deciso di fare una piccola eccezione: il vestito della vendetta total black e col maxi spacco è firmato Mônot, griffe nota per i suoi audaci tagli cut-out simbolo di femminilità e seduzione. Il marchio, però, non è stato assolutamente taggato o nominato all'interno del post, a prova del fatto che si tratta di un capo che fa parte dell'armadio dell'imprenditrice.

Chiara Ferragni in Mônot

Il prezzo dell'abito "della vendetta"

L'abito "della vendetta" firmato Mônot indossato da Chiara Ferragni è in vendita sui più famosi e-commerce di moda di lusso. Contraddistinto da un design elasticizzato, fascia la silhouette con sensualità, lasciando scoperta la gamba e il fianco con un vertiginoso spacco laterale. Ha il collo alto, le maniche corte, la chiusura posteriore con zip ed è perfetto per mixare glamour ed eleganza.

Abito Monot

Il suo prezzo? Sul web viene venduto a 1.295 euro. La scelta di stile di Chiara sarà stata davvero legata a una presunta "revenge" nei confronti di Fedez? L'unica cosa certa è che è apparsa in splendida forma, tanto che sono stati milioni i fan che non hanno potuto fare a meno di complimentarsi e di augurarle il meglio dopo il momento buio.