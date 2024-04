video suggerito

Fedez vola verso il Coachella tra aerei privati e hotel di lusso Dopo il clamore dell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve, Fedez vola a Los Angeles per il Coachella: ecco quanto costa una notte nell’hotel dove alloggerà durante il festival. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Fedez

Mentre si continua a parlare della sua intervista a Belve, Fedez torna negli Stati Uniti. Dopo la vacanza a Miami con i figli Leone e Vittoria, il rapper è volato a Los Angeles per il Coachella. Nelle storie su Instagram, in questa sorta di strategia mediatica back to the roots, il cantante ha condiviso foto di macchine di lusso, così come dell'aereo privato con cui è volato negli USA e dell'hotel cinque stelle in cui soggiornerà nei prossimi giorni. Proprio a Belve parlando del suo rapporto con i soldi e con il lusso, Fedez ha dichiarato: "Diciamo che non voglio essere il più ricco del cimitero". Una frase che trova riscontro anche nel costosissimo arredamento della nuova casa di Milano, dove vive dopo aver lasciato l'attico di City Life.

Fedez in volo sull'aereo privato

Fedez a Los Angeles, quanto costa l'auto di lusso

Dopo aver volato a bordo di un aereo privato interamente arredato con seggiolini in pelle color panna, Fedez è atterrato a Los Angeles. Appena arrivato una delle prime cose che ha fotografato è stata una Rolls Royce Cullinan, un suv di lusso che costa quasi 380mila euro. Probabilmente questa sarà la macchina che ha affittato per raggiungere il Coachella, nell'omonima valley. Dopo aver mostrato ai suoi fan il dettagli del viaggio, Fedez ha condiviso alcuni scatti della serata trascorsa con Rondo da Sosa e i dettagli della sua camera d'albergo, dotata di terrazza dalla vista mozzafiato.

La Rolls Royce di Fedez

Dove si trova l'hotel di Fedez per il Coachella

Per il soggiorno al Coachella Fedez ha scelto un albergo davvero da sogno. Si tratta del Waldorf Astoria Beverly Hills, fratello gemello del più celebre Walford Astoria che si trova al numero 301 di Park Avenue, a Manhattan, a New York. Fondato dalla famiglia Astor, una delle più importanti dinastie newyorkesi alla fine dell'Ottocento, venne acquistato dalla famiglia Hilton nel 1949. Nel 2006 è stato costruito un secondo albergo in Florida, nei pressi del Walt Disney World Desert: nel 2007, poi, è arrivato il terzo a Beverly Hills, a Los Angeles, tra Santa Monica Bouleverd e Wilshire Boulevard.

La stanza di Fedez

L'albergo a Los Angeles dove alloggia Fedez è situato nelle vicinanze del Los Angeles County Museum Of Art/LACMA, al Dolby Theater (dove si tiene la cerimonia degli Oscar): ogni stanza è dotata di terrazza e anche di vasca idromassaggio. Come si vede dalle storie di Fedez, il rapper probabilmente alloggia nella Suite con terrazza e vista su Beverly Hills. Dal terrazzo, infatti, si può godere del panorama di Los Angeles. Una notte in questa magica suite, dotata di finestre a vetri e dunque di luce naturale, e di vasca idromassaggio può costare dai 3.818 ai € 4.460 euro.

La terrazza nella suite di Fedez