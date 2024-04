video suggerito

Quanto costano gli originali occhiali squalo di Fedez Fedez ha mostrato sui social degli occhiali dalla forma originale. Sono firmati Burberry. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rientrato da Miami, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza assieme ai figli Leone e Vittoria, Fedez è nuovamente in viaggio. Sui social, dove ormai è attivissimo nel condividere la sua quotidianità (la vita da padre e da single), ha lasciato intendere di essere partito in direzione Coachella. Ai follower ha anche mostrato il suo originale paio di occhiali. Li sfoggerà al famoso festival che prenderà il via questo weekend?

Il prezzo degli occhiali squalo

Orologi e occhiali da sole sono due accessori must, nello stile di Fedez, a cui non rinuncia mai. Per quanto riguarda i primi, ne possiede una vera e propria collezione. Sono creazioni di lusso e rare, che sfoggia soprattutto nelle grandi occasioni. Lo abbiamo visto al Met Gala con un gioiello da oltre 100 mila euro e non è il solo, ce ne sono anche di più costosi, come il preziosissimo Richard Mille da ben 500 mila euro.

Gli occhiali scuri sono un altro elemento tipico dei suoi look, molto apprezzato anche da sua moglie Chiara Ferragni: a volte, infatti, li hanno indossati in coppia, in versione matchy matchy come al GP di Monza. Li ha inseriti anche nell'outfit total black scelto recentemente per le sfilate di Parigi, dove è stato ospite di Vetements. Quello mostrato nelle IG Stories è un modello molto diverso dai precedenti, perché vanta un design accattivante e unico, sicuramente diverso dai modelli tradizionali.

Leggi anche Il significato del ciondolo a forma di croce di Fedez a Belve: quanto costa il gioiello

Occhiali Burberry

Si tratta di una creazione firmata Burberry, della collezione Spring/Summer 2023. Ha una forma irregolare con aste che ricordano la silhouette di uno squalo, su cui è ben riconoscibile sia la pinna del predatore che la coda, nonché ovviamente il nome del brand stampato a contrasto in bianco. Essendo di una collezione passata, non sono più disponibili sul sito ufficiale del brand, ma è possibile acquistarli online da altri rivenditori a un prezzo che oscilla intorno ai 290 euro. Li indosserà al Coachella, dove sembra sia diretto?