Chiara Ferragni e Fedez al GP di Monza: vestono coordinati in nero con gli occhiali anni ’90 Chiara Ferragni e Fedez hanno partecipato al Gran Premio d’Italia che si è tenuto ieri all’autodromo di Monza. Per l’occasione si sono vestiti in coordinato, apparendo trendy e rock in total black con degli occhiali da sole anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri a Monza è andato in scena uno degli eventi più attesi dagli amanti della Formula 1: il centesimo GP d'Italia che ha visto il trionfo di Max Verstappen, il campione che ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva nel mondiale. Tra gli spalti dell'autodromo della città lombarda non sono mancati gli ospiti famosi, primi tra tutti Chiara Ferragni e Fedez, che durante la visita alla scuderia Ferrari hanno avuto l'onore di scattarsi un selfie col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I due hanno colto l'occasione per vestirsi in coordinato con dei look total black dall'animo rock: ecco cosa hanno indossato per assistere alle gare di F1.

Chiara Ferragni col body micro all'autodromo di Monza

I Ferragnez si sono vestiti in coordinato per le gare di F1 a Monza ma è stata soprattutto l'imprenditrice ad attirare tutti i riflettori su di sé. Ha infatti abbinato un paio di pantaloni aderentissimi con gli stivali incorporati a un micro body in tinta, un modello che la lasciato fianchi e pancia scoperta contraddistinto da delle fibbie in pvc sia sulle spalle che sul busto. A completare il tutto non potevano mancare i dettaglio griffati: una cintura di Prada con l'iconico triangolo metallico sulla chiusura e una micro bag di Balenciaga (la Neo Cagole XS da 1.690 euro). Per quanto riguarda Fedez, questo ha preferito qualcosa di più semplice e casual: t-shirt nera, pantaloni cargo, sneakers Nike in black&white e un Rolex d'oro.

Chiara Ferragni in nero con la cintura Prada

I capelli lunghissimi di Chiara Ferragni

Il dettaglio che non è passato inosservato nel look di Chiara Ferragni? Al di là degli occhiali neri in pieno stile anni '90 uguali a quelli di Fedez, i capelli lunghissimi che le arrivano fino all'ombelico. Così come aveva già fatto durante una delle ultime Fashion Week di Parigi, anche questa volta è apparsa decisamente trasformata con delle maxi extension. Ha esaltato le ciocche extra long con una piega liscia effetto liquid hair, l'acconciatura è stata realizzata in modo impeccabile, tanto che era impossibile vedere lo "stacco" tra capelli naturali ed extension applicate. L'imprenditrice sfoggerà questo hair look anche nei prossimi giorni?