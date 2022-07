The Ferragnez 2, l’annuncio di Chiara Ferragni e Fedez è in coordinato (con le canottiere gemelle) In casa Ferragnez niente è lasciato al caso in fatto i look: Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto outfit coordinati per annunciare l’uscita della seconda stagione della serie sulla loro famiglia.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni è arrivata in Puglia per godersi le meritate vacanze dopo molti mesi densi di eventi e appuntamenti. Negli ultimi giorni l'imprenditrice digitale ha voluto passare un po' di tempo con la famiglia: era in prima fila al concerto LOVE MI del marito Fedez, dove ha sfoggiato un look firmato Gucci, poi ha conosciuto il nipotino Edoardo, figlio della sorella Francesca. Prima di partire, però, ha voluto regalare un'ultima sorpresa ai fan: insieme a Fedez ha annunciato la seconda stagione della serie tv "The Ferragnez", di cui sono già in corso le riprese.

Chiara Ferragni e Fedez con gli outfit coordinati

In casa Ferragnez la moda è tutt'altro che una frivolezza e nessun look, neanche il più semplice, è lasciato al caso. Per l'annuncio del nuovo capitolo della docuserie che racconta la vita quotidiana della famiglia più famosa di Instagram Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto look casual e coordinati. Il rapper ha indossato una canottiera bianca a costine (il capo must dell'estate) abbinata a pantaloni bordeaux, mentre l'influencer ha scelto un top con le bretelline più sottili, a righe bianche e celesti. Con l'ironia che li contraddistingue i due hanno anche svelato la data: il nuovo capitolo arriverà su Amazon Prime nel 2023.

Chiara Ferragni e Fedez via Instagram

Il look per la partenza di Chiara Ferragni è griffato

Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram alcuni scatti del look della partenza: ha abbinato al top a righine un paio di jeans a vita bassa con gli strappi, con una cintura color cuoio e un paio di sandali di Hermès. Si tratta del modello Chypre, color cuoio, in vendita sul sito a 570 euro.

I sandali Hermés di Chiara ferragni

Anche il trolley per il viaggio è griffato: si tratta del modello Horizon di Louis Vuitton e costa 2.300 euro. Quali capi di tendenza avrà portato in vacanza? Tra i primi look postati c'è un minidress crochet colorato, effetto "centrino" cool. Non resta che sbirciare i suoi outfit estivi, sempre al passo con le ultime tendenze, per prendere ispirazione!