The Ferragnez, Chiara Ferragni sul set: Vittoria e Leone in abito da sera e papillon Chiara Ferragni ha condiviso nuove foto di famiglia dove tutti sono in abiti da sera: sarà un’anticipazione della serie The Ferragnez 2?

A cura di Beatrice Manca

I Ferragnez sono tornati. Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram alcune foto che mostrano la famiglia al gran completo, tutti in abiti da sera: il marito Fedez con lo smoking, il piccolo Leone con il papillon e Vittoria, idolo dei social, con un abitino fucsia. L'occasione? L'influencer ha lanciato un indizio nella caption, scrivendo "The Ferragnez". E i fan si sono scatenati: è un'anticipazione della prossima stagione della serie sulla famiglia più social d'Italia?

Chiara Ferragni con la tutina floreale

Nelle foto Chiara Ferragni sfoggia uno dei must di questo autunno: il catsuit, cioé la tuta aderente effetto seconda pelle. L'imprenditrice digitale l'ha scelta in versione floreale, con un tripudio di rose su fondo azzurro. Si tratta di un modello firmato Saint Laurent, presentato durante la sfilata Autunno/Inverno 2022-23. Una tutina di lusso: il modello è in vendita a 2.190 euro. Chiara Ferragni ha completato l'outfit con scarpe fucsia firmate Giuseppe Zanotti e uno chignon tirato sulla nuca. Poi ha indossato lo stesso look per l'evento di Valentina Ferragni alla Settimana della Moda di Milano, ma lasciando i capelli sciolti.

Saint Laurent Autunno/Inverno 2022–23

Leone e Vittoria in abiti da sera

Le foto di famiglia sono state scattate su uno sfondo particolare, con luci e un telone blu, dettaglio che ha spinto a pensare che sia il set delle riprese della serie "The Ferragnez 2", secondo capitolo della fortunata serie di Amazon Prime Video. La prima stagione era incentrata sulla nascita di Vittoria, che ora ha un anno: nelle foto condivise da mamma Chiara indossa un vestitino con le balze fucsia e tiene in mano un fiore.

Chiara Ferragni in Saint Laurent con Fedez, Leone e Vittoria

Il fratellino Leone, invece, copia papà Fedez in smoking: il primo figlio della coppia indossa una elegante camicia bianca, pantaloni neri e papillon. Sappiamo che la serie andrà in onda nel 2023, ma per la data ufficiale c'è da aspettare: nell'attesa godiamoci i look della famiglia Ferragnez, sempre in anticipo sulle ultime tendenze.