Chiara Ferragni in versione bondage al Love Mi: abbina il look griffato ai guanti di pelle stringati Chiara Ferragni non poteva mancare al Love Mi, il concerto gratuito e benefico organizzato da Fedez e J-Ax. Ha seguito l’evento dalle prime file e ha colto l’occasione per dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato sulle griffe e ha aggiunto un accessorio dall’animo bondage.

A cura di Valeria Paglionico

Love Mi, il concerto gratuito e benefico organizzato da Fedez e J-Ax, ha letteralmente infiammato Milano ieri sera, attirando più di 20.000 spettatori in piazza Duomo. Al di là dei presenti, ad assistere allo spettacolo c'era anche il pubblico televisivo, visto che l'evento è andato in onda in diretta su Italia 1. Tra il pubblico non poteva mancare Chiara Ferragni, che per sostenere il marito nella sua prima performance dopo l'operazione al pancreas di qualche mese fa ha radunato familiari e amici più cari. È proprio insieme a loro che ha seguito il live direttamente dalle prime file, "guadagnandosi" continue inquadrature in primo piano. Per un appuntamento tanto importante poteva mai rinunciare allo stile? Assolutamente no e ha puntato su qualcosa di rock e bondage.

Il look griffato di Chiara Ferragni al Love Mi

Chiara Ferragni ha sostenuto il marito Fedez fin dalle prove, alle quali ha partecipato con i figli Leone e Vittoria con tanto di look camouflage total pink. Ieri sera, poi, ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Così come il rapper con la camicia animalier di Versace, anche lei non ha rinunciato alla sua grande passione per le griffe. Ha infatti sfoggiato un esclusivo look della collezione adidas X Gucci, quella che Alessandro Michele ha presentato qualche mese fa a Milano (e alla cui sfilata l'influencer aveva partecipato in coppia col marito). Per l'occasione ha abbinato un paio di pantaloni baggy dal taglio classico in grigio a una canotta monospalla nera decorata con l'iconico logo che fonde i simboli dei due brand, ovvero il trifoglio del marchio sportivo e la scritta in stampatello Gucci.ù

Chiara Ferragni in adidas x Gucci

Chiara Ferragni con mocassini e guanti

A completare il tutto non potevano mancare gli accessori originali: Chiara ha infatti abbinato all'outfit griffato degli audaci guanti di pelle fino al gomito, un modello dall'animo bondage decorato con delle stringhe lungo tutto il braccio. Niente tacchi o sandali, ha preferito stare comoda con un paio di mocassini di pelle nera (sempre di Gucci). Ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta, così da stare fresca e da mettere in risalto sia il make-up colorato che i maxi cerchi dorati. Insomma, la Ferragni ha fatto concorrenza alla conduttrice Aurora Ramazzotti in fatto di stile, anche se a differenza sua non era sul palco ma solo tra il pubblico.