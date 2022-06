Aurora Ramazzotti regina di stile al Love Me: sul palco è casual e chic in jeans e paillettes Aurora Ramazzotti è stata tra le grandi protagoniste del concerto Love Mi, ha presentato la serata con Elenoire Casalegno e Gabriele Vagnato e ha dato prova di essere una vera e propria icona fashion. Nel corso dell’evento si è cambiata tre volte, mixando denim e paillettes in modo incredibilmente chic.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera a Milano si è tenuto il Love Mi, concerto gratuito e benefico organizzato da Fedez e J-Ax andato in onda su Italia Uno. Ad accogliere i due rapper e gli oltre 22 artisti che hanno calcato il palco allestito in piazza Duomo c'erano più di 20mila persone, che non hanno esitato a scatenarsi e a cantare le hit più gettonate degli ultimi anni. A condurre l'evento c'era un trio inedito formato da Eleoire Casalagno, Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato, anche se ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata la figlia di Michelle Hunziker. Durante la diretta ha dimostrato non solo di essere super talentuosa ma anche di non avere rivali in fatto di stile: in paillettes e jeans è stata la più chic della serata.

I look di jeans di Aurora Ramazzotti

Se Fedez per il ritorno sul palco ha dato spazio ai colori e all'animalier, lasciando la cicatrice sulla pancia in vista, Aurora Ramazzotti ha scelto qualcosa di più chic ma allo stesso tempo casual. Ha dato il via al concerto con un look che si rivelerà perfetto per l'estate: ha abbinato un crop top di paillettes nere, un modello con lo scollo all'americana e una catena in tinta intorno al collo, a un paio di jeans larghi e a vita bassa, con dei tagli cut-out sui lati decorati con dei cristalli scintillanti. Poco dopo ha cambiato look passando a un completo total denim con pantaloni e giacca coordinati (entrambi leggermente over) abbinati a un toppino corto in verde acqua.

Aurora Ramazzotti con i pantaloni scintillanti

Come ha concluso la serata Aurora Ramazzotti? Con un terzo outfit all'insegna del glamour (tutti i completi sono stati curati dalla stylist Susanna Ausoni). La conduttrice del Love Mi ha indossato la classica canotta bianca, uno dei must-have di stagione, e ha brillato con un paio di pantaloni scintillanti ricoperti di paillettes argentate. Per quanto riguarda i capelli, per tutto l'evento è rimasta fedele a un'acconciatura dall'effetto bagnato con la chioma lasciata sciolta ma tirata all'indietro. Per il make-up, invece, ha optato per un audace ombretto celeste che ha aggiunto un tocco sbarazzino e variopinto al suo stile. Insomma, la figlia di Michelle ha ereditato temperamento e passione per la moda dalla mamma: quand'è che la rivedremo su un palcoscenico televisivo?