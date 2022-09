Chiara Ferragni e Fedez a Portofino per i 4 anni di matrimonio: l’anniversario è in coordinato Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato il loro quarto anniversario di matrimonio, per l’occasione sono volati a Portofino, dove hanno organizzato una cena romantica in una location da sogno. Non hanno rinunciato allo stile, apparendo adorabili in coordinato.

A cura di Valeria Paglionico

Era l'1 settembre 2018 quando Chiara Ferragni e Fedez hanno pronunciato il fatidico sì a Noto, in Sicilia, gli spettacolari festeggiamenti durati un intero weekend sono passati alla storia, tanto che ancora oggi il loro matrimonio viene definito il "Royal Wedding italiano". A distanza di quattro anni da allora, i due non potrebbero essere più innamorati e lo hanno dimostrato sui social in occasione dell'anniversario di nozze. Hanno lasciato i figli Leone e Vittoria a casa si sono regalati una cena con vista a Portofino, facendo sognare i followers più romantici. Non sono mancate le dediche commoventi, i video ricordo e le frasi ad effetto, a prova del fatto che si sposerebbero altre milioni di volte.

Ferragnez, anniversario di matrimonio a Portofino

"Mi fai venire voglia di futuro", sono queste le parole che Fedez ha usato per documentare il quarto anniversario di matrimonio con Chiara Ferragni, autocitando la canzone che esattamente un anno fa le aveva dedicato. I due hanno organizzato una fuga romantica a Portofino: sono partiti da Milano nel pomeriggio e, dopo essersi cambiati, e hanno cenato a lume di candela in una location da sogno con vista sul borgo dall'alto di Castello Brown. Tavola total white perfettamente imbandita, cascate di rose bianche, centinaia di candele e lucine bianche tra i cespugli: le celebrazioni non sarebbero potute essere più romantiche.

Chiara Ferragni e Fedez a Portofino

Chiara Ferragni con l'abito cut-out, Fedez in completo classico

Quale migliore occasione dell'anniversario di matrimonio per dare il meglio di sé in fatto di stile? Chiara Ferragni e Fedez hanno puntato su dei look total black coordinati, apparendo adorabili, glamour ed eleganti.

I look total black dei Ferragnez

Il rapper ha scelto un completo nero classico con giacca monopetto e camicia bianca, l'imprenditrice ha osato in fatto di sensualità con un minidress cut-out, un modello incrociato sul seno decorato con un maxi fiore di pelle sul décolleté. Per completare il tutto ha scelto degli accessori di cristalli della sua collezione, dalla borsetta ai gioielli scintillanti, e ha poi abbinato delle sinuose calze a rete nere a un paio di sandali col tacco a spillo. I due sono tornati a Milano in nottata e ora sono pronti per tornare agli impegni familiari e lavorativi.