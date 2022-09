La dedica di Fedez a Chiara Ferragni per l’anniversario di nozze: “Grazie per avermi dato la forza” Per il quarto anniversario di nozze Fedez ha dedicato parole d’amore alla moglie Chiara Ferragni: “Le notti abbracciati a piangere ci hanno fortificato più che mai”.

A cura di Gaia Martino

Chiara Ferragni e Fedez oggi festeggiano quattro anni di matrimonio. Il 1 settembre 2018 a Noto si festeggiavano le nozze di una delle coppie più amate e seguite d'Italia, e come ogni anno entrambi ricordano quell'indimenticabile giorno. Se per il terzo anniversario il rapper ha dedicato la canzone Meglio del cinema, appena incisa, alla sua dolce metà su una piattaforma sul Lago di Como, per il quarto ha scelto di condividere la sua dedica sui social a corredo del video mentre legge la lettera dedicata avanti l'altare.

La dedica di Fedez per l'anniversario di matrimonio

Fedez per ricordare quel magico giorno del matrimonio ha dedicato parole d'amore alla moglie, condivise sui social. A corredo del video mentre legge la lettera scritta e letta avanti l'altare tra le lacrime, ha aggiunto nella didascalia:

4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase “nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia” è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattuto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo Ferry

Chiara Ferragni le è stata vicino nei difficili momenti vissuti lo scorso inverno. A marzo il rapper è stato operato per rimuovere un tumore al pancreas, e sua moglie le è stata vicina dal primo all'ultimo istante.

Leggi anche Chiara Ferragni a Sanremo 2023, le reazioni della influencer e di Fedez sui social

Le parole di Chiara Ferragni per il marito

Anche Chiara Ferragni per l'anniversario ha condiviso sui social i momenti salienti di quel giorno indimenticabile. Poi ha scritto per il marito: "Buon anniversario amore mio, quattro anni da sposati e sei insieme come coppia. Non c'è nessun altro con cui preferirei passare questa vita, nella buona e nella cattiva sorte. Ti amo, sempre e per sempre".