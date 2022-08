Chiara Ferragni e Fedez in bilico su una roccia, la rabbia di mamma Marina: “Azzardato e pericoloso” Ai commenti negativi che ha raggiunto Chiara Ferragni e Fedez per la foto scattata in cima a un dirupo a Ibiza si è aggiunto quello di mamma Marina Di Guardo: “Pericoloso e azzardato, non ho apprezzato”.

Il video di Chiara Ferragni e Fedez realizzato dopo che i due si sono inerpicati in cima a un dirupo a Ibiza, pubblicato peraltro a poche ore dalla morte di Andrea Mazzetto, ha fatto sì che una valanga di critiche investisse l’influencer e il rapper. Tra queste una in particolare, quella di Marina Di Guardo, madre di Chiara.

Chiara Ferragni: “Se lo vede mia madre…”

La stessa Chiara, il video lo dimostra, aveva anticipato che la reazione della madre al video non sarebbe stata positiva. “Se lo vede mia madre…”, la si sente dire poco prima che il filmato si interrompa. Aveva quindi già immaginato che la donna non avrebbe approvato. Proprio di disapprovazione è carico il commento della donna che, taggata dalla figlia Francesca Ferragni, ha fatto sapere di non avere apprezzato il filmato, né le condizioni in cui è stato realizzato. “Esatto”, ha scritto la donna in risposta alla figlia Francesca, “L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”.

Il video di Fedez e Chiara Ferragni

Nel video pubblicato su Instagram, Chiara e Federico compaiono in cima a un dirupo. Loro stessi ammettono di essere spaventati. “Ci stiamo cag*** addosso”, dice Fedez mentre la moglie Chiara, immobile alle sue spalle, esibisce un sorriso palesemente forzato. L’escursione, hanno specificato, è stata realizzata insieme a un gruppo di esperti a Es Vedrà, un’isola a due chilometri da Ibiza che vanta paesaggi fortemente Instagrammabili. Ma il risultato, anche se d’impatto, non ha convinto i follower della coppia. Centinaia i commenti negativi postati sotto il video, in particolare perché il filmato è arrivato in rete a poche ore dalla notizia della morte di Andrea Mazzetto, 30enne morto precipitando nel vuoto dopo avere tentato di recuperare il cellulare che gli era caduto durante un’escursione sull’altopiano di Asiago.