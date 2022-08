Chiara Ferragni e Fedez in cima a un dirupo, pioggia di critiche: “Così Andrea Mazzetto è morto” Tra le critiche anche quella di Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, che ha bacchettato l’imprenditrice e Fedez: “Non approvo, senza scarpe adatte e cavetto da ferrata, è pericoloso e azzardato”.

A sinistra Chiara Ferragni e Fedez, a destra Andrea Mazzetto pochi istanti prima della sua morte

Continuano le vacanze di Chiara Ferragni e Fedez, non senza polemiche. Nelle ultime ore, i Ferragnez hanno pubblicato un video che li ritrae in cima a un dirupo a Es Vedrà, incantevole isola a due chilometri da Ibiza. Il video estremo ha fatto storcere il naso a numerosi utenti, che hanno ricordato la morte di Andrea Mazzetto, precipitato in un dirupo mentre si trovava sull’Altopiano di Asiago insieme alla fidanzata.

Il video di Chiara Ferragni e Fedez a Es Vedrà, Marina Di Guardo li bacchetta

Va precisato che Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto l'escursione in compagnia di esperti. Nel video pubblicato da Fedez, sono entrambi appollaiati su un dirupo e sembrano più spaventati che divertiti. Il cantante commenta lapidario: "Mi sto ca**ndo addosso, anzi ci stiamo ca**ndo addosso", mentre Chiara Ferragni ha un sorriso palesemente forzato sul volto: "Se lo vede mia madre". E la madre Marina Di Guardo, infatti, il video lo ha visto e li ha bacchettati entrambi:

L'ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio…senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato.

Le critiche ai Ferragnez e la morte di Andrea Mazzetto

Tra i numerosi commenti piovuti sotto al post, anche numerose critiche (ne pubblichiamo alcune). In particolare, alcuni utenti hanno accusato Fedez e Chiara Ferragni di dare un pessimo esempio e di incentivare i loro follower a mettersi in situazioni di pericolo pur di fare un selfie estremo. Tra i commenti si legge: "Questo non mi è piaciuto, proprio oggi è morto un ragazzo in circostanze simili, perché rischiare…amatevi di più". C'è chi li etichetta come "incoscienti" e chi, infine, prova a essere più diplomatico:

Conoscendo la sensibilità di Fedez e Chiara Ferragni sarà certamente loro cura cancellare questo video specie oggi, all'indomani della morte di un ragazzo sulle alture di Asiago, e avendo certamente consapevolezza che il loro video possa essere imitato da ragazzi e ragazze che potrebbero non avere un'adeguata preparazione per fare video o selfie di questa natura. Vi stimo e il mio non vuole essere un post banalmente polemico ma solo un contributo a riflettere e a far buon uso della propria immagine specie quando essa, come nel vostro caso, è di esempio per migliaia di ragazzi. Grazie e scusate il disturbo.

Insomma, in molti hanno ricollegato il video dei Ferragnez, alla tragedia accaduta il 20 agosto, quando Andrea Mazzetto – 30enne originario di Rovigo – è morto precipitando in un dirupo, mentre tentava di recuperare il cellulare della sua fidanzata,