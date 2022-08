Fedez risponde alle polemiche dopo il video in cima a un dirupo con la Ferragni: “Avevamo una guida” Dopo le polemiche per il video pubblicato dalla cima di un dirupo a Ibiza con la moglie Chiara Ferragni, Fedez spiega di non pentirsi della sua scelta: “Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per fare quel tipo di escursione”.

A cura di Gaia Martino

Il video di Fedez e Chiara Ferragni seduti su una roccia in cima ad un dirupo, girato durante la vacanza ad Ibiza, continua a far chiacchierare. A far discutere non solo la pericolosità della situazione, anche il fatto che sia stato pubblicato nei giorni in cui l'Italia piange la morte di Andrea Mazzotto, il 30enne precipitato sull'altopiano di Asiago mentre provava a recuperare il cellulare della fidanzata. Le immagini estreme hanno fatto tremare i fan, anche la mamma della Ferragni che ha sin da subito mostrato la sua disapprovazione per il gesto. Nelle ultime ore il rapper ha deciso di rispondere alla domanda di un fan che riguarda la vicenda, sostenendo di non aver fatto nulla di male: "Eravamo seguiti da una guida".

La replica di Fedez alle polemiche

Fedez con un box domande ha spazzato via le curiosità di milioni di fan che lo seguono da tutta Italia, ha risposto anche alla domanda inerente alla polemica degli ultimi due giorni, scoppiata dopo la pubblicazione del video insieme alla moglie mentre posano dalla cima di un dirupo. Il rapper spiega che per salire sulla roccia si sono affidati ad una guida esperta. Alla domanda "Ti sei pentito?", ha replicato con un "Assolutamente no", poi ha continuato:

Dato che eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per fare quel tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza, quindi non vedo dove stia il problema francamente.

La rabbia di Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni

Nel video girato e postato su Instagram Chiara Ferragni aveva già immaginato la reazione di mamma Marina Di Guardo e infatti la donna ha commentato il post, mostrando tutta la sua disapprovazione: "Ho visto, non ho approvato. Troppo alla sperandio, senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato". La bacchettata è arrivata dopo il commento di Francesca Ferragni che aveva messo in risalto la frase della sorella, "Se lo vede mia madre…".