Chiara Ferragni e Fedez rivelano chi dei due guadagna di più Fedez e Chiara Ferragni soddisfano tutte le curiosità dei follower in una sessione di domande. Ed è subito: chi guadagna di più tra voi due.

Fedez e Chiara Ferragni si raccontano ai follower soddisfando tutte le curiosità in una sessione di domande. Ed è subito: chi guadagna di più tra voi due? La risposta è arrivata ed è sorprendente. Fedez ha spiegato: "Non faccio il casalingo, che comunque è un lavoro super dignitoso. Lavoro e provvedo al mantenimento della mia famiglia. Non sono il mantenuto di Chiara".

La risposta di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha risposto nelle stesse storie e ha spiegato che sono assolutamente complementari: "Diciamo che siamo simili su quel piano. Nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato. Ma dai ragazzi, non è il mio mantenuto. Lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto". E ora, secondo le ultime indiscrezioni, Chiara Ferragni starebbe per vendere la sua villa di Los Angeles, dove ha vissuto per anni. Dopo tanto lavoro, si capitalizza.

Le polemiche per la foto sulla roccia

Le immagini di Chiara Ferragni e Fedez in bilico su una roccia, raccontate anche in un video, hanno causato una serie di polemiche che hanno coinvolto anche la madre di Chiara Ferragni, la signora Marina Di Guardo. Proprio nel video, la stessa Chiara anticipava: "Se lo vede mia madre…" e infatti la reazione di disapprovazione è arrivata.

L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato.

Il video ha fatto registrare centinaia di commenti negativi che sono stati pubblicati tra i commenti perché il filmato è arrivato solo poche ore dopo la notizia scioccante della morte di Andrea Mazzetto, il 30enne morto precipitando nel vuoto dopo avere tentato di recuperare il cellulare che gli era caduto durante un’escursione sull’altopiano di Asiago. Fedez e Chiara Ferragni hanno quindi chiesto scusa per la leggerezza commessa. Non si ripeterà.