Perché spendere 2mila euro per una borsa che sembra un sacchetto di carta? Il caso di Bottega Veneta Come ha fatto un comune sacchetto della spesa a diventare un oggetto di lusso? Bottega Veneta porta avanti la tradizione delle borse provocazione con una shopper che è già virale.

A cura di Beatrice Manca

Bottega Veneta Primavera/Estate 2023

A una prima occhiata può sembrare una banale busta di carta, uno di quei sacchetti rettangolari che si ricevono al supermercato o nei negozi. Ma basta avvicinarsi per capire che sarà l'oggetto del desiderio della stagione: parliamo della Brown Bag di Bottega Veneta, disegnata dal nuovo direttore creativo del marchio, Matthieu Blazy. Più che una provocazione, l'ultima di una lunga tradizione di "borse-manifesto", tendenza esplosa negli ultimi anni e che coinvolge moltissimi marchi.

La brown bag di Bottega Veneta

Tutte le borse provocazioni, da Balenciaga a Bottega Veneta

Per capire come ha fatto un semplice sacchetto della spesa a diventare un oggetto di lusso bisogna fare un passo indietro. Il capostipite delle provocazioni di lusso è lo stilista Demna Gvasalia che, prima per VTMNTS e poi per Balenciaga, ha creato alcune borse di lusso che tutto sembrano fuorché oggetti di lusso. La prima di una lunga serie è la famosa borsa blu di Balenciaga lanciata nel 2017 che ricordava una delle borse in tela cerata di Ikea. Oppure il sacchetto in plastica a strisce blu del supermercato Tesco, rivisitato e messo in vendita a 950 euro. Oggetti comuni, che tutti abbiamo tenuto almeno una volta tra le mani, ma capaci di trasformarsi nelle mani di Demna Gvasalia in accessori di lusso. L'esempio limite è la Trash Pouch: un sacco della spazzatura coi manici, ma realizzata in pelle e venduta a circa 1700 euro. Anche se molti si scagliarono contro la borsa come una mera provocazione, in quel caso Gvasalia voleva parlare del dramma dei rifugiati della guerra attraverso un accessorio in grado di shockare e far parlare di sé.

La borsa della spesa di Balenciaga

Balenciaga è famosa per queste provocazioni: la più recente è una pochette che imita un sacchetto di patatine. Lui, georgiano di nascita, ha sempre guardato alla moda con l'occhio dell'outsider: anche ora che guida uno dei marchi più desiderati non smette di provocare, spostando il confine di cos'è pop e cos'è lusso. Il dadaista delle passerelle, in un certo senso. Balenciaga però non è la sola ad aver rivoluzionato l'idea di borsa di lusso. Jil Sander aveva lanciato la Vasari Bag, la sua borsa ‘sacchetto di carta', già nel 2012, poi ‘omaggiata' anche dalla Lunch Box di Alexander Wang, mentre Fendi nel 2019 mandò in passerella una borsa identica ai sacchetti con cui le clienti uscivano dai propri negozi, diventata subito una delle it bag della stagione.

La borsa Lay’s di Balenciaga

La Brown Bag di Bottega Veneta

La Brown Bag di Bottega Veneta è stata ufficialmente presentata durante la sfilata Primavera/Estate 2023, indossata da sola o insieme a un'altra borsa per simulare proprio l'effetto "giornata di shopping". Dietro la provocazione in realtà si nasconde la grande maestria artigianale del marchio Bottega Veneta: la borsa è realizzata in Italia in pelle di vitello, con rivestimento interno scamosciato e i manici rifiniti che simulano il cartoncino arrotolato. Tutta la sfilata giocava sull'effetto trompe-l'œil: ad aprire la sfilata era un paio di jeans che in realtà erano pantaloni in pelle con una particolare lavorazione.

Bottega Veneta

Per il momento la borsa esiste in un solo colore, ovviamente marrone, come suggerisce il nome. La borsa segue lo stesso principio: un oggetto comune realizzato con materiali pregiati che assume tutto un altro valore e, di conseguenza, anche un altro costo. Il prezzo della borsa infatti varia da 1500 a 2000 euro, a seconda delle dimensioni scelte. Discreta, essenziale, curiosa e già virale: la borsa ‘sacchetto' di Bottega Veneta ha già tutte le carte in regola per essere il nuovo oggetto del desiderio: quale star la sfoggerà per prima?