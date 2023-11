L’ironia di Ikea sulla gonna asciugamano di Balenciaga: ecco la versione low cost della towel skirt Ikea risponde con una provocazione ironica alla gonna a portafoglio di Balenciaga: ecco quanto costa la replica del brand svedese.

Le due towel skirt di Ikea e Balenciaga

Ikea replica a modo suo alla provocazione lanciata da Balenciaga. Il brand diretto da Demna ha lanciato per la collezione Primavera 2024 una gonna a portafoglio realizzata con un asciugamano avvolto in vita che costa 695 euro. La towel skirt è stata oggetto di un ampio dibattito sui social (e non solo), convincendo Ikea a realizzare una sua versione del capo di abbigliamento.

L'asciugamano Vinarn di Ikea

L'asciugamano Ikea ironizza sulla gonna di Balenciaga

"Vi presentiamo la VINARN Towel Skirt. Un capo di moda essenziale per la primavera 2024", è la descrizione ironica che troviamo a corredo del post Instagram di Ikea UK. Il brand ha deciso di promuovere il suo asciugamano bianco in spugna Vinarn ispirandosi alla gonna-asciugamano di Balenciaga. Nel post vediamo replicato il look con la towel skirt creato da Demna per lo show di maggio scorso con un Vinarn al posto del corrispettivo beige proposto dalla Maison. L'ironia della proposta Ikea sta nel prezzo dell'asciugamano che costa solo 16 sterline. Un'idea geniale per promuovere un prodotto e un'alternativa irriverente e low cost per coloro che non riescono a mettere le mani sull'esclusiva towel skirt.

La towel skirt di Balenciaga

Il caso dell'iconica borsa blu Ikea

Non è la prima volta che Ikea e Balenciaga si punzecchiano a vicenda. Nel 2017, infatti, sempre Demna aveva proposto nel suo show una riedizione di Frakta, l'iconica shopping bag blu di Ikea che molti di noi utilizzano per mettere i propri acquisti. La maxi bag era stata presentata nella Primavera/Estate 2017, suscitando migliaia di reazioni social e dividendo il pubblico in detrattori e fan.

La borsa blu di Balenciaga

La differenza stava tutta nel prezzo visto che la borsa del brand svedese costa solo 60 centesimi mentre la replica di Balenciaga 1.695 euro. Anche in quel caso la risposta ironica di Ikea non era tardata ad arrivare: "Siamo profondamente lusingati dal fatto che la borsa larga di Balenciaga somigli all’iconica borsa eco-sostenibile che Ikea vende a 0,60 centesimi. Niente batte la versatilità di una fantastica borsa blu!"