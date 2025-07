video suggerito

Quali sono le compagnie aeree low-cost migliori al mondo del 2025 Viaggiare low-cost non è sempre sinonimo di scarsa qualità, basta semplicemente affidarsi ai top leader del settore. Ecco, dunque, quali sono le compagnie aeree economiche migliori del 2025. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da qualche anno a questa parte viaggiare in giro per il mondo è diventato decisamente più conveniente rispetto al passato, il motivo? Le compagnie low-cost si sono moltiplicate e propongono moltissime offerte per risparmiare sui voli. Che si prenoti all'ultimo momento o in anticipo, che si scelga un volo breve o a lungo raggio, non importa, l'unica cosa certa è che i loro prezzi sono super competitivi, perfetti anche per chi ha a disposizione un budget limitato. L'unico piccolo inconveniente? Alcune compagnie non godono di una buona reputazione. Nonostante ciò, low-cost non è sempre sinonimo di bassa qualità: ecco, dunque, quali sono le aziende economiche migliori al mondo del 2025.

La compagnia aerea economica migliore al mondo

Nelle ultime ore sono stati assegnati i World Airline Awards, gli ambiti riconoscimenti che ogni anno premiano le 10 compagnie aeree low-cost migliori al mondo, ovvero quelle che si distinguono per puntualità, pulizia e buoni servizi. Ad aggiudicarsi il primato è stata AirAsia, che per il secondo anno consecutivo si è confermata leader del settore. Il co-fondatore dell'azienda, Tony Fernandes, a tal proposito ha dichiarato: "Quest'anno abbiamo accolto il nostro miliardesimo ospite, questo viaggio è stato reso possibile dall'incrollabile supporto dei nostri clienti e dall'instancabile dedizione dei nostri dipendenti". A seguire nella classifica ci sono due nomi asiatici: Scoot, una compagnia con sede a Singapore, e Indico, azienda indiana.

La classifica delle migliori compagnie low-cost

Continuando la lista ci sono poi la tedesca Eurowings, le spagnole Vueling Airlines e Volotea e Transavia. Non mancano Iberia Express e Flynas, mentre a chiudere la classifica c'è easyJet, la compagnia londinese che fa moltissime tappe anche in Italia. Insomma, è chiaro che i voli economici non sempre sono di scarsa qualità, basta semplicemente affidarsi ai top leader del settore. In quanti prenoteranno il loro prossimo viaggio aereo in base ai risultati della classifica delle compagnie low-cost migliori dell'anno?