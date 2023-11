È una normalissima penna Bic ma costa 50 euro, ecco perché La penna a sfera è solo l’ultimo degli oggetti di design lanciati da Saint Laurent: una serie di provocazioni che incrociano arte, design e moda ideata da Anthony Vaccarello.

La penna Bic x Saint Laurent

La nuova provocazione nel mondo del lusso arriva da Saint Laurent. Il brand francese non è nuovo a trovate irriverenti. L'ultimo accessorio ideato è una semplice penna nera in collaborazione con Bic, la penna più famosa al mondo. A far scalpore non è tanto l'oggetto in sé ma il prezzo a cui viene venduto che si colloca in un progetto più ampio ideato dalla Maison per unire design, cultura e moda.

La penna Saint Laurent nella custodia in cui viene venduta

La penna di Saint Laurent

La penna a sfera nera Bic di Saint Laurent è venduta in un astuccio total black che la differenzia dalle altre semplici Bic che riempiono le nostro scrivanie. L'oggetto di cancelleria della Maison francese è venduta a 50 euro sul sito: un prezzo che rappresenta a pieno la provocazione lanciata da Anthony Vaccarello, dato che una classica Bic costa meno di 50 centesimi.

La penna a sfera

Il progetto Rive Droite di Saint Luarent

La penna è solo l'ultimo degli accessori provocatori frutto del genio creativo del designer di Saint Laurent. La Bic griffata, infatti, fa parte di Saint Laurent Rive Droite, un concept store che ha sede a Parigi al 213 di Rue Saint Honoré. Lo store parigino non è solo un negozio è un centro dove moda, design e cultura si incrociano dando vita a progetti, eventi e accessori dal contenuto artistico molto particolare. La collezione omonima, di cui la penna fa parte, viene venduta anche online sul sito del brand francese.

Il lucchetto di Saint Laurent

Il titolo Rive Droite è un riferimento all'iconico Rive Gauche, il negozio aperto nel 1966 da Yves Saint Laurent. Qui il designer iniziò a vendere le sue creazioni prêt- à-porter in contrapposizione agli abiti dell'Alta moda che dominavano nei salotti borghesi di Parigi.

Il posacenere di Saint Laurent

Il concept store a Parigi tra libri vintage e oggetti di design

Lo spazio e la collezione contengono tutta una serie di prodotti culturali che sono in larga parte una provocazione rispetto a quello che la moda rischia di diventare ai tempi del capitalismo: eccesso privo di messaggi, lusso senza divertimento. Per questo Vaccarello ha creato per Rive Droite, linea nella quale convivono ispirazioni provenienti dal mondo del design, della musica, dell'arte e del cinema. Le influenze cinematografiche non mancano nel percorso artistico del designer visto che ha da poco prodotto l'ultimo corto di Pedro Almodovar con Pedro Pascal).

Un libro su un giovane David Bowie

Tra i libri vintage che si trovano nello store possiamo trovare Les images d'Antonioni, un catalogo di foto che ritrae immagini e atmosfere dai film del maestro Michelangelo Antonioni, oppure Nudes, il poster che ritrae l'immortale servizio fotografico di Madonna negli anni '80. Tra i vinili, invece, troviamo delle perle per appassionati di musica: da Serge Gainsbourg You're under arrest fino a una copia autografata di The Velvet Underground & Nico primo album dei Velvet Underground.

Les images d’Antonioni

La fantasia e la provocazione di Vaccarello spazia soprattutto tra gli oggetti di design: troviamo una semplice scatola in legno e in pelle venduta a 1.495 euro o un lucchetto a forma di cuore che costa 95 euro. Non manca anche l'argenteria e i piccoli accessori quotidiani come un posacenere da 145 euro, rigorosamente logato. Per chi volesse completare un set da cartoleria griffato, sul sito di Saint Laurent Rive Droite con un'agenda nera venduta a 450 euro.

Agenda nera Saint Laurent

Le provocazioni di Saint Laurent, dagli orecchini ai condom

Già in passato Vaccarello aveva stupito gli appassionati di moda presentando una linea di gioielli a forma di pene, comprensiva di orecchini e collana. La provocazione riguardante il simbolo della sessualità maschile era andata sold out in pochissimo tempo. Il designer di Saint Laurent era tornato a riflettere sul tema della sessualità producendo una serie di preservativi griffati, venduti proprio nel negozio di Rue Saint Honoré.