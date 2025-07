Belén Rodriguez, la nuova collana con i quadrifogli portafortuna costa oltre 20mila euro

video suggerito

Belén Rodriguez si è presa una momentanea pausa dalla tv per godersi l'estate in totale relax. Certo, di tanto in tanto va in ufficio per essere aggiornata sui traguardi raggiunti con i brand di abbigliamento che ha fondato con i fratelli, ma è chiaro che per il resto preferisce darsi al riposo e al divertimento. Negli ultimi tempi è partita spesso con la figlia Luna Marì, mostrandosi adorabile con un look pink coordinato al suo, ma ora che è tornata a Milano si sta dedicando alla cura delle bellezza, probabilmente in vista delle prossime vacanze. Il dettaglio che in molti hanno notato? Ha sfoggiato una nuova collana di lusso: ecco chi l'ha firmata e quanto costa.

Chi ha firmato la nuova collana di Belén

L'avevamo lasciata al mare con una collana di pietrine colorate che si preannuncia l'accessorio must dell'estate, ora la ritroviamo a Milano in una nuova versione glamour con un gioiello che non poteva passare inosservato, soprattutto agli amanti del lusso. Nell'album "Giorni bellissimi" che ha condiviso di recente sui social, c'è una sua foto in primo piano nella quale sfoggia un top a stampa etnica sui toni del rosso, arancio e fucsia e la cosa particolare è che ha arricchito la scollatura con una collana lunga e sottile decorata con dei quadrifogli preziosi. Chi l'ha firmata? Van Cleef & Arpels, brand amatissimo anche dalla regina Camilla di Inghilterra che in più di un'occasione ha sfoggiato i gioielli "portafotuna".

Belén con la collana di Van Cleef & Arpels

Il prezzo della collana con i quadrifogli

La collana scelta da Belén per i suoi outfit estivi è la Sautoir Vintage Alhambra a 20 motivi di Van Cleef & Arpels. Ha la catenina in oro giallo lunga 86 cm, dunque può essere portata sia lunga che con un doppio giro che fascia il collo, ed è decorata con dei quadrifogli verdi in preziosa pietra malachite (in totale ne sono 20), la sua particolarità?

Van Cleef & Arpels

È realizzata a mano e ogni sua pietra è unica, dunque il colore e le caratteristiche possono variare da una creazione all'altra. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del marchio il collier viene venduto a 23.600 euro, anche se la cifra sale nel caso in cui si vogliano applicare delle modifiche sia alla lunghezza che alle pietre scelte.