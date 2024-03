Gli stivaletti Timberland diventano una provocazione: ora hanno una doppia suola Un collettivo di artisti di Brooklyn, l’MSCHF, ha realizzato una parodia dello stivale Timberland: il modello, che verrà in messo in vendita a breve, è dotato di due suole sovrapposte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Gli stivaletti con la doppia suola

Gli stivaletti Timberland sono il simbolo di una generazione. Il loro modello riconoscibile e celebre le rende immortali. Sui social, in questi giorni, girava una versione particolare del celebre modello: una variante con la suola sopra la tomaia. In pratica, una scarpa con due suole. Ma di cosa si tratta nel dettaglio?

Lo stivale con doppia suola

Il collettivo di artisti newyorkesi noto come MSCHF è famoso sui social per l'ironia con cui reinterpreta capi e oggetti cult della moda contemporanea. I prodotti che vediamo sul loro profilo Instagram vengono realmente prodotti da questi artisti di Brooklyn, capitanati da Gabriel Whaley che ha fondato il collettivo nel 2016. Lo stello gruppo di artisti aveva realizzato le scarpe con crocifisso e acqua santa, customizzando un paio di Nik. Il modello MSCHF Timbs porta la suola sopra la tomaia creando una sorta di effetto 3D incredibile: la suola arriva fino alla linguetta dove troviamo scritto MSCHF.

Le scarpe Timbs firmate MSCHF

Se le piccole forme geometriche sulla parte superiore della scarpa vi ricordano il logo di Louis Vuitton non siete fuori strada: il collettivo di Brooklyn ha già lavorato con Pharrell, Direttore Creativo della Maison, in passato. Proprio Pharell, lo scorso gennaio, aveva rivelato la collaborazione con Timberland per la versione griffata del celebre stivaletto Per adesso non si tratta di una collaborazione ufficiale ma semplicemente di una parodia delle Timberland: staremo a vedere, però, cosa questo collettivo ci riserva.

Quanto costa la parodia delle Timberland

Come abbiamo detto il collettivo ha un vero e proprio studio in cui progetta e realizza questa sorta di parodie dei grandi capi cult. Lo stivale Timbs, che ha già creato un discreto clamore sui social, verrà lanciato il 19 marzo sul sito di MSCHF. Sicuramente non si tratta di una "provocazione" economica visto che saranno vendute a 400 dollari, ovvero 366 euro.