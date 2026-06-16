Un sacchetto di patatine da 660 euro: Mihara Yasuhiro trasforma un oggetto banale in scarpe di lusso

Lo stilista Mihara Yasuhiro ha trasformato un comune sacchetto di patatine in un paio di scarpe di lusso, vendute sul sito ufficiale del suo brand a 660 euro.

Instagram @maluborgesm

Alla moda piace la tradizione, ma piace anche giocare, stravolgere la realtà, sovvertire i piani e mostrare sempre qualcosa di nuovo, di diverso. Ecco perché molti brand puntano sulla provocazione, che da che mondo è mondo è il modo migliore per far parlare di sé (nel bene o nel male). Alcuni marchi più di altri hanno fatto della provocazione un valore fondamentale, anche estremizzato e portato all'ennesima potenza.

Vale anche per il mondo del lusso, dove si sta assistendo a una strana commistione con l'ordinario, col quotidiano. Fondendo questi due mondi opposti si genera qualcosa di straniante, che però funziona proprio per questo: attira l'attenzione, crea un contrato tra ciò che è di poco valore e ciò che invece per antonomasia rappresenta l'esclusività, i piani alti.

Mihara Yasuhiro, per esempio, è famoso proprio per questo. Lo stilista giapponese classe 1972 porta avanti un'idea di moda molto concettuale. Le sue creazioni si differenziano perché sono la deformazione di oggetti "normali", trasformati in qualcosa di inaspettato e "sbagliato". Lo stilista va contro la perfezione tradizionalmente intesa lavorando di asimmetrie, di fantasia, di anticonvenzionale. Sue sono le scarpe che sembrano liquefatte. Non a caso, molti appassionati descrivono il suo stile come volutamente melted: perché gioca con questo punto di fusione immaginario, con oggetti che sembrano sciolti, che si presentano quasi allo stato liquido.

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Potato Chips Package Detail Pin Heel Boots di Maison Mihara

La domanda è lecita, divide e genera dibattito: sono scarpe rovinate spacciate per calzature di lusso o sono accessori dal design artistico e originale? La stessa domanda si pone per un altro paio di calzature del brand, molto discusse. Sono gli stivali Potato Chips Package Detail Pin Heel Boots. Fanno parte della collezione Primavera/Estate 2026. Sono stivali che incorporano la forma di una confezione di patatine, riproducendone le pieghe e i rigonfiamenti tipici del sacchetto plastificato che si acquista al bar o al supermercato.

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Le scarpe presentano anche scolorimenti e macchie, proprio per dare un aspetto volutamente usurato e stropicciato, come se fosse un vero e proprio sacchetto passato di mano in mano a una festa, tra amici che guardano la tv sul divano e sgranocchiano le stesse patatine. L'influencer Malu Borges ha mostrato in un video queste calzature indossate, ricevendo moltissimi commenti da fan e follower incuriositi. Ovviamente a prima vista si resta di stucco, non si è neppure sicuri di trovarsi di fronte a un paio di scarpe! Ed è proprio per questo che la trovata funziona. Ed è una trovata che costa cara: le scarpe sul sito ufficiale, dove sono proposte in quattro differenti colorazioni, costano 660 euro.