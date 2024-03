Uno stivaletto rifinito d’oro: la collaborazione tra Louis Vuitton e Timberland da 50 mila euro La collezione Louis Vuitton x Timberland è una delle più attese dei prossimi mesi. Il prezzo di questo gioiellino, prodotto in un numero limitato, è stellare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram @ufficio2143

Prendete un iconico stivaletto e combinatelo con una delle più prestigiose Maison del lusso: viene fuori una calzatura griffata che pur mantenendo intatto l'aspetto del modello originale, risulta estremamente sofisticata nei dettagli, grazie al tocco francese. La collezione Louis Vuitton x Timberland è una delle più attese dei prossimi mesi, non si aspetta altro che il debutto ufficiale in boutique. Per ora ci sono solo le anticipazioni date sui social.

Tutto è cominciato quando Pharrell Williams, menswear creative director di Louis Vuitton, ha pubblicato un reel sul profilo Instagram @skateboard. È un account gestito dal team del cantante che mostra il backstage del lavoro nell'atelier di lusso parigino. Quella è stata la prima volta che si è visto lo scarponcino sulla cui linguetta compaiono sia il logo del marchio sportivo che monogram della griffe di Lvmh. Poi la scarpa ha fatto la sua comparsa in passerella durante la Paris Fashion Week, quando ha sfilato la collezione Autunno/Inverno 2024 ispirata al Far West, ai piedi dei modelli o portata all'interno di bauletti trasparenti. Anche Mathias Patillon, responsabile del design delle calzature da uomo di Louis Vuitton, ha condiviso sui social alcune immagini dettagliate.

Pharrell Williams è al timone di Louis Vuitton dal 14 febbraio scorso, ma è da oltre un decennio che è attivamente coinvolto nel settore fashion. Ha firmato diverse collaborazioni d’autore: Adidas, Moncler, Chanel per fare solo tre esempi. Ha anche collaborato proprio col brand di calzature, realizzando una capsule in edizione limitata con il suo marchio di abbigliamento streetwear Billionaire Boys Club. Lo stivale Louis Vuitton x Timberland è un capolavoro di artigianato che combina diversi colori, materiali e texture. Da un lato la silhouette è quella super resistente e inconfondibile dell'iconico prodotto Timberland (brand legato alla comunità hip hop), ma dall'altro ci sono una serie di dettagli sofisticati e preziosi tipici di Louis Vuitton.

Ci sono il logo della Maison inciso al laser sulla linguetta anteriore e il monogramma all'altezza del tallone, con raffinati dettagli in oro 18 carati: le fibbie, i fori per i lacci. Sul monogramma è riportata, minuscola e appena leggibile, la frase: "The sun shining on us". Non è una frase casuale. Proprio la Collezione Primavera/Estate 2024 di Louis Vuitton, quella che ha visto il debutto di Pharrell Williams come Direttore creativo della linea maschile, era ispirata alla radiosa affidabilità del sole, tra calore ed energia. Il prezzo di questo gioiellino, prodotto in un numero limitatissimo di paia, è stellare: sembra si aggirerà intorno ai 50 mila euro.