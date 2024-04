video suggerito

Due tacchi nella stessa scarpa: i sandali Jaquemus che hanno un “doppio problema” Il brand francese ha svelato la new entry della sua collezione di calzature, irriverente e ironica, è caratterizzata da due suole poste una sopra l’altra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Il nuovo modello di sandalo di Jacquemus

Jacquemus svela una nuova e irriverente scarpa. La "Double Trouble Baby" è la new entry nella collezione di calzature Primavera/Estate 2024 del marchio parigino e ha subito fatto scalpore per la sua forma sicuramente poco convenzionale. Destinata a essere amata o odiata la scarpa è composta da due suole sovrapposte, e di conseguenza, due tacchi e si preannuncia già di diventare simbolo della Maison come lo è stata la borsa Le Chiquito, talmente piccola da poter contenere non più di qualche monetina. Insomma, sembra che lo stilista non si voglia rassegnare alla tendenza delle scarpe basse che ha preso piede nell'ultimo periodo e sceglie di raddoppiare il tacco. D'altronde, Simon Porte Jacquemus, designer dell'omonimo brand è famoso per la sua ironia e la eccentricità, come quando ha fatto sfrecciare virtualmente le sue borse per le strade di Parigi. Il creativo è stato insignito del titolo di “Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres” con la benedizione di Anna Wintour.

Quanto costano le nuove scarpe di Jacquemus

"We belong togheter. Don’t tell me it isn’t true. Two soles connected, no me without you", recita una voce femminile nel video di lancio che è stato condiviso sul profilo Instagram del marchio. "Noi ci apparteniamo, non dirmi che non è vero. Due suole unite, io non esisto senza di te", viene detto alludendo a una relazione tra le due scarpe, ormai destinate a stare assieme per sempre. Double Trouble, ma anche double price. Il nuovo modello costa 850 euro ed è disponibile in tre diverse versioni: una animalier, in eco fur con seconda suola fuxia, una in pitone e soletta di nappa gialla, oltre che in una versione più classica bianca e nera.