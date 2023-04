Borse giganti sfrecciano nel traffico: quando la moda lascia a bocca aperta Borse colorate grandi come autobus che attraversano gli incroci: non è fantascienza, ma la scena che si sono trovati di fronte i passanti a Parigi.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @jacquemus

Immaginate di attraversare la strada e di trovare ….una borsa che vi sfreccia davanti. Una vera borsa, con manico e patta, ma delle dimensioni di un autobus. È la scena che si sono trovati davanti i parigini questa mattina: una serie di borse colorate Jacquemus su ruote hanno invaso il traffico cittadino. Perché?

La campagna virale di Jacquemus

La casa di moda Jacquemus – nata dal genio creativo dello stilista Simon Porte Jacquemus, ha appena lanciato una nuova borsa, Le Bambino, una handbag con patta e manico corto. Per promuoverla ha scelto di farla "sfilare" per le strade di Parigi attraverso veicoli camuffati da borse. Veri e propri minibus che riproducono le borse nei minimi dettagli, ma con ruote e finestrini. Ma non finisce qui: anche la segnaletica stradale è stata ‘corretta' ad arte, con il nome del brand e della borsa dipinti sull'asfalto. "Ora sì che mi piace Parigi", ha scritto il brand nella caption del video.

Le strategie creative di Jacquemus

La pubblicità "ambulante" è solo l'ultima trovata dello stilista 33enne Simon Porte Jacquemus, enfant prodige che ha rivoluzionato la moda e le sue narrazioni. Chi non ricorda le incredibili sfilate (sempre fuori calendario) tra i campi della Provenza, nelle cave di sale o sulle spiagge delle Hawaii? Per non parlare del distributore di borse automatico rosa shocking, 24/24, aperto a Milano e a Parigi. Anche i corner nelle grandi boutique sono sempre curati come vere e proprie installazioni artistica: da Selfridge's, a Londra, venne allestito un angolo piastrellato che ricordava una piscina, mentre alle Galerie Lafayette di Parigi furono esposte solo borse bianche tra pile di cuscini, seguendo il tema "Pillow". Questa volta, anziché promuovere le borse con cartelloni fissi o con le affissioni sugli autobus, Jacquemus ha deciso di ‘diventare' l'autobus: il risultato è una campagna già virale sui social, immortalata da decine e decine di turisti a bocca aperta.